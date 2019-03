Geens: 'Justitie heeft injectie van 750 miljoen euro nodig'

Om het structureel ondergefinancierde gerechtelijke apparaat om te vormen tot een professionele en moderne organisatie, is een stevige investering nodig. Dat zegt minister van Justitie Koen Geens (CD&V) op de dag dat de magistraten hun ongenoegen uiten over de besparingen.

Er is een stapsgewijze injectie van ongeveer 750 miljoen euro per jaar nodig, stelt Geens. Niet alleen om het personeelsbestand op peil te brengen, maar ook om enkele ­totaal verouderde, onaangepaste gerechtsgebouwen en gevangenissen onder handen te nemen. 'Zeven op de tien gebouwen zijn dringend aan renovatie toe.'

Is dat een absolute voorwaarde voor zijn partij CD&V om in een volgende regering te stappen? Alvast hijzelf zet hoog in. 'Het is voor mij in elk geval een voorwaarde om nog eens minister van Justitie te worden', antwoordt Geens.