Geens: 'Wij zijn niet de dweil van de Wetstraat'

De voormalige koninklijk onderhandelaar vindt na de 'ezelsstamp' van de PS niet dat CD&V moet plooien om een 'Vivaldi-coalitie' te reanimeren.

Nu na de exit van koninklijk onderhandelaar Koen Geens (CD&V) paars-geel - een regering met N-VA aan de Vlaamse en PS aan Franstalige kant - dood en begraven is, is een reanimatie van Vivaldi - een met CD&V aangevulde coalitie van liberalen, socialisten en groenen evenmin aan de orde. Dit ondanks meerdere oproepen, onder meer van Groen-kopstuk Kristof Calvo dit weekend in De Tijd.

Dat benadrukte Koen Geens zondag zelf in een opvallend gespierde interventie in 'De Zevende Dag' op VRT-zender Eén. Over zijn opdracht zegt het CD&V-kopstuk: 'Dit was een unieke kans voor de twee partijen (N-VA en PS, red.) om samen te komen onder begeleiding van een derde. Ik dacht dat ik het vertrouwen had. Ik had graag een elegantere sortie gekregen dan die ezelsstamp.'

Met moet mijn partij ethisch een beetje ruimte laten in plaats van ze weg te zetten als een soort Vaticaanse partij Koen Geens (CD&V)

Geens verwijst naar de 'j'en ai marre' waarmee PS-voorzitter Paul Magnette zijn opdracht vrijdagochtend torpedeerde, waarna Geens enkele uren later zijn ontslag aan de koning moest aankondigen. Net als CD&V-voorzitter Joachim Coens zaterdag benadrukt Geens dat de Vlaamse christendemocraten niet bereid zijn koste wat koste in een regering te stappen. 'Wij hebben ook standpunten, wij zijn niet de dweil van de Wetstraat.'