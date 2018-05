Geens haalt uit naar oncollegiale coalitiepartners

Minister van Justitie Koen Geens (CD&V) pikt de kritiek niet van coalitiepartners N-VA en Open VLD over strafverkorting bij lichte misdrijven. 'We hebben dit collectief beslist,' luidde het in de Kamer.

Kamerlid Sophie De Wit (N-VA) uitte woensdag kritiek op de omzendbrief die is rondgegaan over kortgestraften. Daarin stond dat voor lichtere misdrijven de gevangenisstraf verkort wordt, waardoor delinquenten minder dan een derde van hun straf moeten uitzitten.

Ze maakte bezwaar tegen de maatregel naar aanleiding van de moord op een verpleegster. Een van de verdachten in de zaak was veroordeeld tot drie jaar voor homejacking, maar werd al na minder dan acht maanden, een derde van de straf, vrijgelaten. Ze betreurt dat de strafverkorting geen tijdelijke maatregel is, zoals gepland.

Haar collega in het federale parlement Carina Van Cauter (Open VLD) had dan weer kritiek op het uitgebreid penitentiair verlof. Beide maatregelen werden genomen in de schoot van de regering om overbevolking in de gevangenissen tegen te gaan. Donderdag werd overigens bekend dat het aantal 'grondslapers' in de gevangenissen is teruggelopen van 125 naar acht.

'Politiek compromis'

Geens vond de kritiek onterecht. 'Er is zoiets als een politiek compromis.' Hij stelde dat hij andere maatregelen had voorgesteld tegen overbevolking in gevangenissen, maar dat alleen strafverkorting en het uitgebreid penitentiair verlof werden goedgekeurd. 'De regering heeft die aanvaard en beloofd die collectief met mij te dragen.'

Mijn collega Jambon doet zijn best, maar ik ook. Koen Geens Minister van Justitie

'Ik wil iets aan de overbevolking in de gevangenissen doen, maar daarvoor hang ik ook af van de Regie der Gebouwen, waarvoor collega Jan Jambon (N-VA) bevoegd is,' voegde hij er nog aan toe. Hij wil geen kritiek geven op zijn collega-minister. 'Hij doet zijn best, maar ik ook.'