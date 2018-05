Geens moet reeks lastige vragen beantwoorden

Minister van Justitie Koen Geens (CD&V) moet donderdag in de Kamer vragen beantwoorden over hoe een gedetineerde met penitentiair verlof een aanslag in Luik kon plegen.

‘Hoe komt het dat iemand die veroordeeld is voor zware feiten de mogelijkheid heeft gekregen de gevangenis te verlaten en opnieuw zware feiten kan plegen?’ Open VLD-vicepremier Alexander De Croo verwoordde na de aanslag in Luik dinsdag wat velen op dat moment dachten.

Benjamin Herman, de 31-jarige man die twee politieagentes en een toevallige passant vermoordde en vervolgens zelf werd doodgeschoten door de politie, zat sinds 2003 in de cel voor allerhande criminele feiten. Dertien keer eerder mocht hij op penitentiair verlof, wat betekent dat de gevangenis voor korte tijd mocht verlaten. Dinsdag, tijdens zijn veertiende penitentiair verlof, liep het evenwel zwaar fout.

Gaten in verhaal regering

De eerste verdedigingslijn van Geens was dat als iets dertien keer goed loopt, het normaal de veertiende keer niet verkeerd gaat. Intussen blijkt ‘goed’ relatief te zijn. Zo blijkt hij op 22 februari 2016 ’s avonds niet terug te zijn gekeerd naar de gevangenis. Hij pleegde een inbraak met diefstal, waarvoor hij op 5 maart 2016 werd gearresteerd en nog eens twaalf maanden cel extra kreeg.

Ook wezen Geens en minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA) er op dat als iemand zich bekeert of plots gaat bidden, dat niet heeft te betekenen dat zo’n persoon in staat is om een aanslag te plegen. Al zijn ook daar intussen vraagtekens bij te plaatsen. Zo blijkt dat Herman in de gevangenis in contact kwam met een man die bij de inlichtingendiensten bekend staat als een ronselaar voor de terreurbeweging Islamitische Staat (IS).

Een cipier van de gevangenis van Marche-en-Famenne, heeft afgelopen weekend bovendien zijn ongerustheid geuit over de radicalisering van Herman. Zijn naam kwam ook zijdelings aan bod in twee rapporten van de Staatsveiligheid, die evenwel in hoofdzaak andere personen viseerden.

Zijn er fouten gemaakt?

Met die elementen in het achterhoofd kan de vraag worden gesteld of het wel verantwoord was dat Herman de gevangenis kon verlaten. Zijn er fouten gemaakt? Of is alles volgens het boekje gelopen, maar moet het systeem van de penitentiaire verloven eventueel worden verstrengd?

Daarenboven blijkt het opmerkelijk dat iemand zo gemakkelijk in onze gevangenissen kan radicaliseren. In principe zou zo’n gevangenisstraf een gedetineerde moeten louteren, maar dat blijkt allesbehalve te lukken. Hoe denkt de regering-Michel daar een mouw aan te passen?

Op al die vragen moet Geens vandaag een antwoord formuleren tijdens het wekelijkse vragenuurtje in de Kamer. Hij houdt voorlopig aan dat er geen fouten zijn gemaakt. 'Alle veiligheidsdiensten hadden de rapporten van de staatsveiligheid en van de politie gedeeld gekregen. De bevoegde diensten wisten wat er in die nota’s stond, maar geen van hen heeft daaruit afgeleid dat deze persoon een terroristisch gevaar betekende.'