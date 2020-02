Geens neemt maatregelen tegen waakhond goksector

Minister van Justitie Koen Geens (CD&V) grijpt in nadat een kritisch rapport zware malversaties heeft blootgelegd bij de kansspelcommissie, de waakhond van de Belgische goksector. Directeur-generaal Peter Naessens zou een sanctie opgelegd krijgen.

Volgens onze informatie zijn de maatregelen gericht tegen vier personeelsleden, onder wie directeur-generaal Peter Naessens. Tegen hem lijkt een sanctie, wellicht in een eerste fase een schorsing, op til te zijn. Tegen de andere drie zou het niet om echte sancties gaan, maar de samenwerking met hen zou wel stoppen. Een politieman zou zijn detachering niet verlengd zien en een IT'er zou met pensioen vertrekken.

Onderzoek naar fraude

Daarbij zijn volgens Het Laatste Nieuws grote problemen met de integriteit van de gokwaakhond vastgesteld. Er is sprake van misbruik van de middelen van het secretariaat van de Kansspelcommissie, het onderscheppen en lezen van e-mails door een personeelslid dat niet de bestemmeling was, het belemmeren van de uitvoering van de kerntaken van de Kansspelcommissie, het gebruiken door een personeelslid van zijn functie en professionele contacten om zijn persoonlijke belang na te streven, en het aanvaarden van voordelen van gokbedrijven. Dat laatste is het kwalijkste voor een instelling die erover moet waken dat de gokbedrijven zich aan de regels houden. Het CINT doet meer dan beschuldigingen uiten, het acht de feiten ook bewezen.