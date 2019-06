Geheim Antwerps kantoor Staatsveiligheid te koop

Het geheime kantoor dat de Staatsveiligheid jaren heeft gebruikt voor operaties in de provincie Antwerpen staat te koop. Het was gevestigd aan de Antwerpse Leien.

Nog tot 15 augustus kan iedereen bieden op een kantoorgebouw van de overheid in het centrum van Antwerpen. Het gaat om een herenhuis met Frankrijklei 113 als adres. Het pand is te koop aangeboden op de website Finimmoweb van de overheidsdienst Financiën. In de beschrijving staat te lezen dat het gaat om ‘een neoclassistische herenwoning, die dateert uit de periode 1875-1899 en die vanaf 1947 is gebruikt door verschillende overheidsdiensten’.

Wat er niet bij wordt vermeld, is dat het gebouw jarenlang de geheime uitvalsbasis van de Staatsveiligheid in de provincie Antwerpen was. Toen De Tijd in april 2015 voor een reeks over de Staatsveiligheid aanbelde aan het ‘anonieme’ kantoor, bleef de grote blauw poort dicht en volgde een telefoontje van de inlichtingendienst met de vraag daar niet meer langs te komen en geen foto’s van de gevel te publiceren.

De Staatsveiligheid maakt er geen geheim van dat haar hoofdzetel gelegen is aan de Koning Albert II-laan in Brussel, maar de adressen van haar acht andere kantoren elders in het land blijven geheim.

Aan renovatie toe

De Staatsveiligheid klaagde achter de schermen wel al jaren dat het Antwerpse kantoor niet meer voldeed. ‘Het gebouw is opgenomen in de inventaris van bouwkundig erfgoed en is aan renovatie toe’, staat nu ook te lezen in de beschrijving bij de verkoop.

Op de foto's is te zien waarom de Staatsveiligheid al jaren kloeg over de staat van haar Antwerpse kantoor.

Op de foto’s van het interieur die nu zijn vrijgegeven, is ook te zien hoe de muren in sommige kamers afbrokkelen. Er wordt ook aangegeven dat de elektrische installatie in het gebouw niet voldoet aan de wettelijke voorschriften.

Al in december 2016 maakte De Tijd bekend dat de Staatsveiligheid in Antwerpen eindelijk ging verhuizen naar een nieuw kantoor. Dat is niet zo ver gelegen van dat op de Frankrijklei. Ook die nieuwe locatie moest geheim blijven.

Maar net als het adres aan de Frankrijklei viel het nieuwe adres te achterhalen op basis van begrotingsdocumenten van de Regie der Gebouwen. Die documenten waren ingediend in het parlement en waren op de website van de Kamer terug te vinden. De fout zou worden rechtgezet. We geven het nieuwe adres ook nu niet prijs.

