Geheim overleg tussen PS en N-VA

Deur op een kier

Eerder deze week viel wel kritiek te horen op het te lage vergaderritme - dixit Open Vld-minister Maggie De Block - van de informateurs, terwijl sp.a-voorzitter Conner Rousseau vond dat het nogal weinig over de inhoud ging. Zondag klonk Rousseau al milder. Intussen lekte dus ook uit dat de informateurs N-VA en PS samenbrachten. Vraag is of het daar over concrete voorstellen is gegaan.