Geheime deal over kernuitstap

Franse energiereus Engie wil borg staan voor ontmanteling in ruil voor stabiel kader

Minister van Energie Marie Christine Marghem (MR) en de top van de Franse energiereus Engie staan dicht bij een deal over de ontmanteling van de Belgische kerncentrales van Electrabel. Engie wil borg staan voor de miljarden euro’s die nodig zijn, maar wil dan zeker zijn dat geen extra kosten volgen.

Er circuleren nieuwe wetteksten waaruit blijkt dat een akkoord in de maak is tussen het Franse energiebedrijf en de regering-Michel over de ontmanteling van Doel en Tihange. De Franstalige zakenkrant L’Echo kon die inkijken. Het akkoord houdt in dat de Engie borg zou staan voor alle huidige verplichtingen van zijn Belgische dochterbedrijf Electrabel, dat de kerncentrales in ons land uitbaat.

Over het engagement van Electrabel bestaat grote ongerustheid, omdat Engie af wil van de Belgische kerncentrales. Nu de kernuitstap tegen 2025 in zicht komt, vormen de Belgische kerncentrales een risico voor de Franse energiegroep, en wegen ze - samen met de vele pannes - op de beurskoers. Engie staat ook onder politiek druk om een oplossing te vinden, want de Franse president Emmanuel Macron heeft de privatisering van het bedrijf bovenaan op de agenda gezet.

Nucleaire spaarpot

De regering-Michel wil verzekeren dat Engie en Electrabel hun verplichtingen voor de ontmanteling van de kerncentrales nakomen. Daarom keurde ze voor de zomervakantie nog een wetsontwerp van Marghem goed om de Commissie voor Nucleaire Voorzieningen meer armslag te geven in de controle op het nucleair spaarpotje Synatom, waarin 10,1 miljard euro zit voor de ontmanteling. Electrabel beheert dat spaarpotje en gebruikt de miljarden om eigen projecten in het buitenland mee te financieren.

Engie was daar niet gelukkig mee, waarna in alle discretie onderhandelingen zijn opgestart op het hoogste niveau, tussen de top van de Franse energiegroep en premier Charles Michel. Die gesprekken hebben geleid tot een nieuwe deal waarbij Engie zich borg stelt voor de verplichtingen, zoals ze nu bekend zijn. In ruil krijgt het een ‘stabilité regulatoire’, een stabiel regelgevend kader. Daarmee bakenen de Fransen het nucleaire risico af.

Als het hoogradioactief afval alsnog dieper wordt geborgen, kunnen de meerkosten niet op Engie worden verhaald.

Maar wat als een volgende regering de regelgeving wil aanpassen en het hoogradioactief afval dieper wil bergen dan gepland? Het scenario wordt bestudeerd om het afval niet 200 maar 400 meter diep te bergen, waardoor de kosten oplopen van 3,2 miljard tot 8 à 10,7 miljard euro. In dat geval kunnen de meerkosten niet meer op Engie worden verhaald.