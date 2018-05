Geheime missies in Syrië brengen Vandeput opnieuw in verlegenheid

Minister van Defensie Steven Vandeput (N-VA) ligt weer onder vuur. De militaire geheime dienst zou operaties hebben uitgevoerd in Syrië zonder politieke rugdekking.

Minister Vandeput heeft altijd ontkend dat in Syrië Belgische militairen op het terrein zijn ingezet.

Maar volgens de VRT zijn er in 2016 geheime Belgische militaire missies uitgevoerd in het noorden van Syrië. De militaire inlichtingendienst ADIV ging er met Koerdische strijders onderhandelen over mogelijke militaire samenwerking in de strijd tegen de terreurgroep IS, waarvoor ook heel wat Belgische Syriëstrijders vochten. Er werden toen ook Belgische F-16’s ingezet.

De toenmalige generaal van de militaire geheime dienst, Eddy Testelmans, zou de missies pas na de feitelijke operatie zelf, in cryptische bewoordingen hebben laten goedkeuren via de Nationale Veiligheidsraad.

‘De militaire inlichtingendienst doet alles opdat de militairen veilig kunnen werken en verzamelt informatie over terugkerende Syriëstrijders’, bevestigde Vandeput vrijdag in het VRT-programma 'De ochtend'.

Toch blijft het onduidelijk of Vandeput op de hoogte was van die geheime missie. De toenmalige generaal van de militaire geheime dienst, Eddy Testelmans, zou de missies pas na de feitelijke operatie zelf, in cryptische bewoordingen hebben laten goedkeuren via de Nationale Veiligheidsraad. Op die manier was achteraf iedereen politiek ingedekt.

Per definitie geheim

In 'De ochtend' zei minister Vandeput dat hij ‘liever niet op de hoogte is van elk detail van elke operatie’ van de militaire inlichtingendienst, ‘die soms praat met mensen met wie we liever niet praten’. Hij wees erop dat de operaties van ADIV per definitie geheim zijn, maar dat het Comité I, dat toezicht houdt op de inlichtingendiensten, op de hoogte is van elke operatie van het ADIV.

Groen en de sp.a hekelden vanop de oppositiebanken dat minister Vandeput blijkbaar niet op de hoogte was. Ze vrezen dat er geheime missies van het leger in Syrië zijn opgezet, zonder politieke rugdekking.

Waarom hebben we eigenlijk nog een minister van Defensie? Iemand moet toch de eindverantwoordelijkheid nemen in dit land. Dirk van der maelen kamerlid