Geheime top N-VA en PS op het laatste nippertje afgeblazen

De Franstalige socialisten hebben een geheime topontmoeting tussen Bart De Wever (N-VA) en Elio Di Rupo (PS) op het laatst afgeblazen. De federale formatie zit nog altijd in het slop.

De informateurs Johan Vande Lanotte (sp.a) en Didier Reynders (MR) dreigen maandag met lege handen aan te komen op het paleis. Na de oproep van koning Filip op de nationale feestdag om schot in de federale formatie te krijgen wilden de informateurs op basis van hun preformatienota - die ze klaarstomen - een rondetafel organiseren met alle partijen die in aanmerking komen voor de vorming van een federale regering.

Die rondetafel was een manier om de N-VA en de PS tot een gesprek te dwingen, al was het duidelijk dat Di Rupo en De Wever elkaar vóór die groepssessie zouden moeten ontmoeten om het terrein te effenen. De Franstalige socialisten zien het belang niet van een gesprek met de N-VA, maar Di Rupo ging toch akkoord. Hij wou niet het verwijt krijgen dat de PS de N-VA in de (confederale) kaart zou spelen door een gesprek met de grootste Vlaamse partij te weigeren.