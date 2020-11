'Gelijktrekken pensioen van zelfstandige is wel rechtvaardig'

Dat zelfstandigen voortaan op dezelfde manier pensioenrechten opbouwen als werknemers botst op veel kritiek, want zelfstandigen dragen minder bij. 'Het huidige systeem is net oneerlijk', zegt minister van Zelfstandigen en Kmo's David Clarinval (MR).

Clarinval stelt woensdag in de Kamer zijn beleidsverklaring voor kmo's voor, volgende week volgen zijn beleidsplannen voor zelfstandigen. Een van zijn meest opvallende hervormingen, die hij samen met minister van Pensioenen Karine Lalieux (PS) uitwerkt, is die van de zelfstandigenpensioenen.

Correctiecoëfficiënt verdwijnt

De vakbonden hebben er niets op tegen dat zelfstandigen meer pensioen krijgen, maar ze vinden dat ze dan ook meer moeten bijdragen. 'Als ze dat niet doen, is dit onrechtvaardig tegenover de werknemers', zegt Miranda Ulens, de nummer twee van de socialistische vakbond ABVV. Ook pensioenexperts zoals Ria Janvier (Universiteit Antwerpen) trokken de rechtvaardigheid van die aanpassing de voorbije weken in vraag.

'Niet vergelijken met werknemers'

Clarinval is het daar niet mee eens. 'Je mag de sociale zekerheid voor werknemers en zelfstandigen niet zo maar met elkaar vergelijken', zegt hij in een gesprek met De Tijd. 'In het stelsel van de zelfstandigen waren er tot voor de coronacrisis altijd meer inkomsten dan uitgaven. Bij de werknemers is dat omgekeerd. Het is perfect te rechtvaardigen dat een deel van dat geld wordt gebruikt om zelfstandigen meer pensioen te geven.'