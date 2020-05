Gelobby over tv-geld overschaduwt doorstart profvoetbal

Op nieuw politiek topoverleg wordt woensdag beslist wanneer het profvoetbal mag herbeginnen. De beslissing valt met vertraging door de zware powerplay die vanuit alle kanten is gespeeld in het dossier.

De federale topministers en de regionale minister-presidenten moeten op een nieuwe bijeenkomst van de Veiligheidsraad woensdag twee knopen doorhakken. Over de heropening van de winkels op 11 mei lijkt nog weinig twijfel te zijn. De epidemie is dermate uitgewoed dat zo goed als zeker groen licht volgt.

Daarnaast wordt een beslissing genomen over een dossier waarrond de lobbymachine de voorbije weken op volle toeren draaide: de competitiesport (lees: het topvoetbal). Volgens onze informatie ligt het voorstel op tafel om de clubs vanaf juli weer in groep te laten trainen, dus met toegelaten contacten tussen spelers. Competitievoetbal zou vanaf 1 augustus mogen, maar zonder publiek. De profclubs hadden onder elkaar al afgesproken dat ze pas na vier weken training de competitie hervatten. Daar zou ook een akkoord over zijn tussen Vlamingen, Frans- en Duitstaligen. Dat is belangrijk omdat sport een gemeenschapsmaterie is.

Er zou nog niet beslist zijn wanneer voetbal met publiek weer kan, al zou daar in de adviescomités over zijn gediscussieerd. Er circuleerden meerdere scenario's, eentje zelfs met sport- en culturele events zonder publiek tot januari, maar uiteindelijk zou dat door de onvoorspelbaarheid van het virus van tafel zijn geveegd.

Lobbymachine

Premier Sophie Wilmès (MR) liet twee weken geleden na afloop van een eerdere bijeenkomst van de Veiligheidsraad verrassend weten dat over de sport later beslist werd. 'Iemand vond het zo belangrijk dat hij het twee keer in mijn papieren heeft gezet', klonk het. Achter de schermen was toen al een hele lobbymachine in gang geschoten, waardoor het besluit on hold is gezet. De inzet zijn enkele tientallen miljoenen euro's tv-geld die van levensbelang zijn voor het voetbal, zeker voor de kleinere clubs. Zij hebben het tv-geld nodig om de coronastorm te overleven.

Dat was ook de reden waarom de laatste schijf tv-geld is doorgestort ondanks het stopzetten van de competitie in maart. De clubs hoopten eerst op een regeringsinitiatief om zich te beschermen tegen claims voor terugbetaling door de telecombedrijven Proximus, Telenet en Voo, de rechtenhouders van het voetbal. In de regering was een regeling in de maak die het inroepen van overmacht mogelijk maakte om grote contracten te annuleren. Maar dat ontwerp ging de prullenmand in, naar verluidt na druk door de telecomsector.

Telenet-baas John Porter gooide vorige week de knuppel in het hoenderhok door met een rechtszaak te dreigen. Hij eist 23 miljoen euro terug, het deel van het tv-geld dat slaat op het niet-afgewerkte derde deel van de competitie. Niet iedereen in het topvoetbal is even zeker dat Porter de clubs nog weinig kan maken, zoals ook gebleken is uit een juridische analyse die door de 24 profclubs is besteld bij een advocatenkantoor.

Het Belgische voetbal besliste als eerste de competitie niet af te werken en meteen de voorbereiding van een nieuw seizoen te starten. Daarin is het onlangs gevolgd door Nederland en Frankrijk. Maar bizar genoeg kwamen de Belgische clubs terug op die beslissing. Vooral Antwerp voerde de forcing om de mogelijkheid tot een hervatting open te laten. Een nieuwe beslissing werd keer voor keer uitgesteld, om ze uiteindelijk over te laten aan de Veiligheidsraad. Als die beslist geen voetbal toe te laten tot 1 juli, kan echt overmacht worden ingeroepen tegen de telecomspelers.

Een extra dimensie is dat vanaf volgend seizoen in principe een nieuwe vijfjarige deal begint te lopen met de sportzender Eleven Sports. De dreigementen van Porter zouden vooral met de strijd over die nieuwe deal te maken hebben, stellen insiders.

Zomerevents

Buiten de herstart van de winkels en het voetbal wordt - zeker vanuit de N-VA - geduwd om ook ‘perspectief’ te krijgen over de zomerevents en over wat mogelijk is tijdens de zomer, al staat dat woensdag officieel niet op de agenda. In de loop van deze maand moet die duidelijkheid er komen. Wat met de zomerkampen van jeugdbewegingen, de Antwerpse Sinksenfoor, stadsfeesten allerhande, openluchttheaters, openluchtzwembaden, indoorskipistes en andere zomerevents? Alle zomerfeesten van enige omvang naderen het moment om contracten te tekenen, bestellingen te doen en dus kosten te maken.