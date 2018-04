Geloof in voorzomerse beursgang Belfius is weg

Technisch is een beursgang van de staatsbank Belfius voor de zomer mogelijk, politiek is die zo goed als uitgesloten. Het is wachten op de Europese Commissie, die wordt bewerkt om een oplossing voor Arco toe te staan.

De N-VA en Open VLD willen de staatsbank Belfius nog graag voor de zomer naar de beurs brengen. Dat is de reactie van de twee federale meerderheidspartijen op de uitlatingen van Marc Raisière, de topman van Belfius. Die liet gisteren in De Tijd verstaan dat een beursgang voor de zomer onmogelijk is. ‘Het venster van juni is gesloten. We willen niet slecht voorbereid naar de beurs.’

Alle partijen in de regeringMichel zijn het erover eens ongeveer een derde van Belfius naar de beurs te brengen. Maar CD&V-vicepremier Kris Peeters wil daar alleen mee instemmen als er ook een oplossing is voor de 800.000 Arco-coöperanten. Die verloren hun geld toen Arco, het investeringsvehikel van de aan CD&V verwante christelijke zuil, zeven jaar geleden samen met Dexia, de voorganger van Belfius, ten onder ging. Toen de toenmalige regering-Leterme Dexia te hulp schoot, beloofde ze ook een oplossing voor de Arco-coöperanten.

Laat ons enkele weken de tijd om te zien hoe de Europese Commissie op ons voorstel reageert. Kris Peeters CD&V-vicepremier

Zo’n oplossing is juridisch evenwel problematisch. De Europese Commissie dreigt ermee een vergoeding voor de coöperanten als verboden staatssteun te zien. Premier Charles Michel (MR) probeert de Commissie tot meegaandheid te bewegen en heeft een dossier ingediend. Zolang de Commissie geen toelating geeft voor een oplossing komt er geen vergoeding. En wil Peeters niet instemmen met een beursgang voor Belfius.

Omdat aan een beursgang een intensieve voorbereiding voorafgaat, is het door het verstrijken van de tijd zeer moeilijk geworden voor Belfius om voor de zomer naar de beurs te trekken. De N-VA en Open VLD stuurden gisteren hun Kamerleden het veld in om de druk op Peeters te verhogen.

‘Voor ons moeten de twee dossiers worden opgelost, maar ze zouden niet gekoppeld mogen zijn, want dat betekent vertraging voor de beursgang’, verklaarde Luk Van Biesen (Open VLD) gisteren voor de camera’s van de VRT. ‘Dat heeft een kostprijs, want het beursklimaat is vandaag zeer gunstig.’ Lees: na de zomer is dat misschien niet meer het geval en krijgt de staat minder geld voor de gedeeltelijke verkoop van Belfius.

Bij de N-VA is luidt een gelijkaardig commentaar. ‘Het momentum is er en we mogen die kans niet laten liggen’, vindt Kamerlid Johan Klaps.

Zomerakkoord

Peeters is niet gediend met die uitlatingen. ‘In het Zomerakkoord zijn met de N-VA, Open VLD en de MR duidelijke afspraken gemaakt. We gaan eerst een oplossing vinden voor Arco en pas dan kan de beursgang van Belfius plaatsvinden. Laat ons enkele weken de tijd om te zien hoe de Commissie reageert.’

De uitlatingen van de N-VA- en Open VLD-Kamerleden zijn maar speldenprikjes. De grote kleppers - N-VA-vicepremier Jan Jambon en zijn Open VLD-collega Alexander De Croo - houden er het zwijgen toe. Ze beseffen dat een politieke afspraak moet worden nagekomen en willen geen olie op het vuur gooien. Zij beseffen wellicht dat een beursgang voor de zomer nagenoeg onmogelijk is. ‘Technisch is die misschien nog haalbaar. Maar politiek niet’, klinkt het.

‘Alles hangt af van de contacten van de premier en Peeters bij de Europese Commissie’, erkent een regeringsbron. ‘We zijn er niet gerust op, maar we sluiten niet uit dat de Commissie uiteindelijk toegeeflijk is, want de tentakels van CD&V reiken ver.’ Dat is een verwijzing naar Europees Commissaris Marianne Thyssen (CD&V), maar ook naar Martin Selmayr. De voormalige kabinetschef van Europees Commissievoorzitter Jean-Claude Juncker en de huidige secretaris-generaal van de Europese Commissie zou een CD&V-lidkaart hebben, bleek eergisteren.