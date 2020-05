‘Gelukkig zitten er ook een paar vrouwen in regering'...

‘Ik heb nood aan sociaal contact en ik ben niet de enige.’ Minister van Werk Nathalie Muylle is tevreden over de versoepeling van de coronamaatregelen. ‘We hebben het sommige mannen in de regering moeten uitleggen.’

Als vervanger van de vervanger, zo werd Nathalie Muylle (CD&V) minister in de federale regering. Na het vertrek van Kris Peeters naar Europa en de overstap van zijn opvolger Wouter Beke naar de Vlaamse regering werd de West-Vlaamse christendemocrate in oktober bevoegd voor Werk en Economie. ‘Ik zou tot Kerstmis minister zijn, want tegen dan zou er een nieuwe regering komen. Intussen ben ik aan mijn achtste maand begonnen en kan ik zeggen dat ik in drie regeringen heb gezeten: Michel, Wilmès I en Wilmès II’, grapt ze.

Door de coronacrisis trad Muylle, de antipode van een tafelspringer, almaar meer op de voorgrond. Ronkende verklaringen legt ze niet af, maar voor de televisiecamera’s legt ze wel rustig uit waar onze economie en arbeidsmarkt aan toe zijn. Ze probeert dat met veel empathie te doen, stelt ze. Haast schoorvoetend wijst ze erop dat, als we dit weekend Moederdag met maximaal vier familieleden of vrienden kunnen doorbrengen, we dat aan de vrouwen in de regering - en dus ook aan haar - te danken hebben. ‘Ik heb twee kinderen, een schoondochter en een kleinkind en die komen zondag meteen langs. Ik heb er nood aan en ik ben niet de enige.’

Wij hebben sommige mannelijke collega’s moeten uitleggen hoe het eraan toegaat in de winkel en welke soorten winkels er zijn. Onze mannen hebben ongelooflijk veel geleerd. Nathalie Muylle Minister van Werk





Muylle was niet voor de politiek voorbestemd, ze is er veeleer ingerold. ‘Mijn vader was in de jaren 70 profvoetballer bij KV Kortrijk, dus ik kom allesbehalve uit een politiek nest. Tijdens mijn studie politieke wetenschappen heb ik mijn man leren kennen. Hij was CVP-jongerenvoorzitter in Beveren-Waas en hij heeft mij lid gemaakt. Mijn keuze voor CD&V was dus niet het gevolg van een grote ideologische afweging, eerder een natuurlijk proces.’

Muylles man werkt voor de Boerenbond, waardoor ze een Boerenbond-etiket krijgt opgeplakt, al wil ze zichzelf daartoe niet herleiden. ‘Mijn grootouders waren zelfstandigen, mijn vader was na zijn voetbalcarrière arbeider en zelf heb ik in het parlement altijd gezondheidszorg opgevolgd. Een betere CD&V’er dan ik vind je niet.’

De actieve politiek lonkte pas in 2000, na een carrière bij Carrefour en KBC. ‘Ik ben een product van de quota. Bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2000 moest een op de drie kandidaten een vrouw zijn. Ik was actief in een oudercomité, was nogal hevig en had wel wat discussies met Daniël Denys, de toenmalige burgemeester van Roeselare. Hij heeft me een plaats op de lijst aangeboden, allicht omdat hij vreesde dat ik elders zou opkomen en hem als hevige madam pijn zou doen (lacht).’



Piet Vanthemsche, die de overheid bijstaat in de economische relance, stelde vorige week in De Tijd dat we niet moeten ‘neuten’ over het uitblijven van sociale contacten. Is economie belangrijker dan het sociale?

Nathalie Muylle: ‘Door ons werk zien of horen wij politici veel mensen en dan heb je misschien niet echt nood aan extra sociaal contact. Maar er zijn veel mensen die nauwelijks contacten hebben of die niet kunnen werken met een videocall. Mijn ouders, twee zeventigers die een van hun beste vrienden aan het coronavirus hebben verloren, zien niemand, zelfs hun achterkleinkind niet. Zeker voor oudere mensen en alleenstaanden is het momenteel echt lastig.’



‘Na de beslissingen van de Nationale Veiligheidsraad twee weken geleden hebben we vaak de opmerking gekregen dat we enkel bezig zijn met de economie en te weinig oog hebben voor sociale contacten. De mails stroomden binnen. Normaal zouden sociale contacten vanaf 18 mei opnieuw worden toegestaan, maar we hebben aan de experten gevraagd of het niet vroeger kon. Ze hebben daar positief op geantwoord. Omdat we het aantal mensen tot vier hebben beperkt, is de kritiek nu dat mensen moeten kiezen tussen hun ouders en schoonouders of tussen hun kinderen. Maar kom, het is dat toch al.’



Sinds het uitbreken van de coronacrisis koos België net als Frankrijk en Italië voor een strenge beteugeling van wie de regels niet volgde. Afgelopen week werd dat ingeruild voor een noorderse aanpak van verantwoordelijkheid geven. Wat is er veranderd?

Muylle: ‘Niet-essentiële verplaatsingen waren tot nu verboden en de politie zag daarop toe. Maar zodra mensen de baan op mogen om te sporten of te winkelen kan je niet meer zeggen dat ze in hun kot moeten blijven. Een nieuwe broek gaan kopen terwijl je er vijf in de kast hebt liggen is geen essentiële verplaatsing, maar ze is wel toegelaten. Eerst hebben we eraan gedacht met een perimeter te werken, maar dat bleek onhaalbaar. Wat als mensen zich tot 30 kilometer van hun woning vrij mogen bewegen? In Vlaanderen kom je dan bijna altijd in een grote stad terecht, in de provincie Luxemburg raak je daarmee zelfs niet altijd in een grote supermarkt. Daarom spelen we in op de verantwoordelijkheidszin van mensen.’



Zal de plantrekkende Vlaming luisteren?

De kritiek dat de tijdelijke werklozen in luilekkerland zaten, houdt geen steek.

Muylle: ‘Wie vandaag van slechte wil is, trekt ook al zijn plan. Tijdens het paasweekend merkte mijn slager op dat er blijkbaar veel grote gezinnen zijn in ons dorp, want er waren heel veel mensen die een barbecue voor tien personen hadden besteld (lacht). Toch merk ik dat veel mensen zich aan de regels houden. Als ze mensen elkaar zien, gebeurt dat op afstand en in de tuin. Er is verantwoordelijkheidszin, want mensen weten wat de gevolgen kunnen zijn. Als de cijfers weer omhooggaan, worden de maatregelen weer strenger.’



In welke mate bent u de afgelopen weken platgelobbyd om de economie sneller te openen?

Muylle: ‘Sinds 18 maart krijgen we veel vragen van particulieren, verenigingen en sectoren om zaken te openen of om problemen op te lossen. De vele onduidelijkheden hielpen niet echt. We hebben met de beste bedoelingen lijnen proberen te trekken, maar dat is niet altijd even goed gelukt. Daarom hebben we beslist dat alle winkels vanaf 11 mei mogen openen, behalve een limitatieve lijst aan uitzonderingen. Zo weet iedereen waar hij of zij aan toe is.’



‘Je kunt je niet inbeelden wat een voordeel het de jongste week was toch een paar vrouwen in de regering te hebben. Wij hebben sommige mannelijke collega’s moeten uitleggen hoe het eraan toegaat in de winkel en welke soorten winkels er zijn. Onze mannen hebben ongelooflijk veel geleerd (lacht). We blijven trouwens nog altijd voorzichtig, want de echte contactberoepen staan op de lijst van zaken die nog verboden zijn. Kappers, schoonheidssalons, tattooshops, massagesalons en nagelstudio’s kunnen allicht open op 18 mei, de horeca ten vroegste vanaf 8 juni.’



Hoe zult u de zwaar getroffen bedrijven helpen?

Muylle: ‘Tijdelijke werkloosheid blijft de belangrijkste maatregel om grote klappen op te vangen. De overheid neemt bij wijze van spreken de personeelskosten over. We hebben beslist dat bedrijven tot 30 juni op een heel soepele manier een beroep kunnen doen op tijdelijke werkloosheid door corona. Maar er is meer nodig. Daarom zal ik de regering voorstellen het systeem te verlengen tot 1 september. Dat is nodig om ontslagen te vermijden.’



‘De regering moet het nog goedkeuren, maar na de zomer willen we overstappen op het meer voorwaardelijke systeem van economische werkloosheid. Om daar een beroep op te kunnen doen, moeten bedrijven aantonen dat de crisis een grote impact heeft op hun activiteiten. Zo willen we vermijden dat bedrijven die tijdelijke werkloosheid niet echt nodig hebben er gebruik van blijven maken om hun kosten te drukken.’



Wat met sectoren die nog voor maanden of jaren getroffen zijn? Heeft het zin die werknemers als tijdelijk werkloos te registreren?

Als het over geld uitgeven gaat, is er voor alles een meerderheid.

Muylle: ‘We tellen meer dan 1 miljoen tijdelijke werklozen, maar daarachter gaat een genuanceerd beeld schuil. In april was de doorsnee tijdelijke werkloze gemiddeld 14 van de 26 dagen - dus slechts de helft van de tijd – werkloos. We zien dat slechts een op de vijf tijdelijke werklozen voltijds werkloos is. Vier op de vijf zijn dus nog deels aan het werk. Hoewel corona er diep inhakt, hebben bedrijven altijd een zekere activiteit aangehouden. De gemiddelde uitkering bedroeg 841 euro, wat een pak minder was dan verwacht. De kritiek dat de tijdelijke werklozen in luilekkerland zaten, houdt geen steek.’



‘April was de ‘full monty’. In mei zal het aantal tijdelijke werklozen lager liggen omdat de economie weer aantrekt. Op termijn zullen we de tijdelijke werkloosheid moeten afbouwen, maar het is te vroeg om die stap te zetten. In bepaalde sectoren zal blijken dat er economische activiteit weg is. De toeristische sector gaat ervan uit dat het toerisme pas in april volgend jaar echt zal hernemen en de luchtvaartmaatschappijen verwachten de komende tien jaar een impact van deze crisis. Ontslagen zullen in sommige gevallen onvermijdelijk zijn.



Behalve de tijdelijke werkloosheid zijn er andere steunmaatregelen. Wat zit er nog in de pijplijn?

Muylle: ‘We werken aan een relanceplan waarin we heel sectorgericht te werk gaan. Onder meer de horeca moet daarbij centraal staan. Het pakket zal bestaan uit fiscale maatregelen, bijvoorbeeld over de btw, maar ook uit sociale maatregelen. We vrezen voor de gevolgen van deze crisis op mensen die onder de armoededrempel zitten, vaak alleenstaanden met kinderen of mensen met een handicap. Bij de hervormingen de afgelopen jaren hebben we te weinig rekening gehouden met die mensen. De oplossing ligt niet enkel bij hogere uitkeringen, maar ook bij een flexibelere arbeidsmarkt.’



Voor hogere uitkeringen was voor de coronacrisis geen geld, laat staat dat dat er vandaag is.

Muylle: ‘De budgettaire uitdaging is enorm. Maar als je ziet wat vandaag allemaal in het parlement goedgekeurd raakt, zien ze dat daar blijkbaar anders. Als het over geld uitgeven gaat, is er voor alles een meerderheid. De aanpassing aan de mijnwerkerspensioenen kost 190 miljoen euro. Er liggen voorstellen op tafel om de belastingen voor wie tijdelijk werkloos is naar beneden te halen. Er zijn goede redenen om dat te doen, maar wie zal dat betalen? De volgende regering komt echt voor een gigantische uitdaging te staan.’



We zijn bijna een jaar na de verkiezingen en die volgende regering is er nog altijd niet. Wordt het niet de hoogste tijd?