Gemeenschappen hebben 12 miljoen RSZ-schulden

Na meer dan twintig jaar procederen heeft de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ) nog altijd miljoenen euro’s aan sociale bijdragen te goed van de gemeenschappen in ons land. De Vlaamse Gemeenschap, het Brussels Gewest en de Franse Gemeenschap moeten samen nog 12 miljoen euro aan RSZ-schulden terugbetalen. Dat heeft minister van Sociale Zaken Maggie De Block (Open VLD) gisteren geantwoord op een parlementaire vraag van senator Guy D’haeseleer (Vlaams Belang).

Het Vlaams Departement Onderwijs vecht momenteel voor de arbeidsrechtbank aan dat het nog 2,4 miljoen euro zou moeten betalen aan de RSZ. De claim gaat terug tot 1991 en heeft te maken met socialezekerheidsbijdragen op de lonen van personeel in het buitengewoon onderwijs. Een vonnis van de arbeidsrechtbank moet uitsluitsel brengen.

De Franse Gemeenschap is met een som van net geen 9 miljoen euro de grootste schuldenaar, al werd dat bedrag de voorbije jaren drastisch teruggedrongen. In 2010 stond de teller nog op 150 miljoen euro, een som die de sociale bijdragen omvatte op lonen van leraars in de periode 1984-1989.