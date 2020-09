Gemeenten spijzen bankrekening Belfius

De Gemeentelijke Holding, het investeringsvehikel van de Belgische gemeenten dat na het Dexia-debacle in vereffening ging, keerde vorig jaar 45 miljoen euro uit aan de staatsbank Belfius. Dat is haar voornaamste schuldeiser. De vereffenaars geven zichzelf vijf jaar om de vereffening af te ronden.

De val van Dexia in 2011 heeft niet alleen Arco midscheeps getroffen, maar ook een andere grootaandeelhouder van de financiële groep, de Gemeentelijke Holding. Dat is een investeringsvehikel van de gemeenten dat zijn geld vooral in Dexia had belegd. Net zoals bij Arco deed de implosie van Dexia ook hier het licht uit: de Gemeentelijke Holding ging in vereffening.

Dat gaat gepaard met de verkoop van de activa van de vennootschap. Vorig jaar bracht dat meer dan 15 miljoen euro op - 6,9 miljoen via rente op en dividenden uit geldbeleggingen en 8,14 miljoen euro via een meerwaarde op de realisatie van aandelen in infrastructuurfondsen. De Gemeentelijke Holding sloot het boekjaar daardoor af met een bescheiden nettowinst van 2,26 miljoen euro.

Voorschot

Hoeveel de vereffening sinds 2011 in totaal heeft opgebracht, willen de vereffenaars niet kwijt. Meer dan 90 procent van de activa is verkocht. De aandelen- en obligatieportefeuille is zo goed als volledig van de hand gedaan, net als de meeste

deelnemingen en schuldvorderingen.

De vereffenaars beslisten eind vorig jaar dat er voldoende marge was om een voorschot op de verdeling van het resterend actief uit te keren aan Belfius, zijn belangrijkste (pandhoudende) schuldeiser. 'Dat bedrag moet worden beschouwd als een voorschot op het bedrag waarop Belfius Bank recht heeft bij het verdelingsplan dat de vereffenaars aan het einde van de vereffeningsprocedure opstellen', schrijven ze in hun jongste vereffeningsverslag.

Brussels South

Na de vereffening van het investeringsfonds DG Infra+ bis eind dit jaar - een fonds waarin de gemeenten voor 13,9 procent participeren - heeft de Gemeentelijke Holding nog twee belangrijke activa in portefeuille.

Het gaat om een belang van 38 procent in Solux Invest, een vennootschap die zonnepanelen uitbaat, verspreid over 93 daken in heel Vlaanderen, en om een indirect belang van 9,45 procent in de luchthaven van Charleroi (Brussels South). De vereffenaars verwachten dat de aandelen in Solux in de loop van dit jaar of uiterlijk volgend jaar worden verkocht.

Wegens de coronacrisis wordt de verkoop van de aandelen in Belgian Airports een ander paar mouwen.

Wegens de coronacrisis wordt de verkoop van de aandelen in Belgian Airports - een holding boven de luchthaven van Charleroi - een ander paar mouwen. De verkoop van die aandelen wordt vanwege het huidig klimaat in de luchtvaartsector in de koelkast gezet.

Rechtszaken

Het vereffeningscollege hoopt de vekoop van de laatste activa tegen eind volgend jaar af te ronden. De afsluiting van de vereffening hangt vanaf dan grotendeels af van de gerechtelijke procedures. Die moeten tussen 2020 en 2022 behandeld worden door de rechtbanken - het gaat om drie rechtszaken. De vereffenaars hopen de vereffening binnen vijf jaar af te ronden.