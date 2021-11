Gemiddelde pensioenleeftijd blijft steken op 63 jaar

Sneller afzwaaien

Dat mensen eerder stoppen met werken als gevolg van corona, is een Europees verschijnsel. Afgelopen zomer bleek al uit cijfers van Eurostat dat het aantal gewerkte jaren voor mensen op pensioen gaan voor het eerst sinds het jaar 2000. In vergelijking met de andere landen van de Europese Unie is de gemiddelde duur van het werkzame leven in ons land laag: 33,4 jaar. Alleen in Griekenland, Italië en Kroatië is dat korter.