Gent opent jacht op geld van criminelen

Het Gentse parket-generaal opent de jacht op tientallen miljoen euro’s van veroordeelde criminelen. Het wil niet langer toekijken hoe criminelen hun geld en bezittingen kunnen houden.

Misdaad mag niet lonen, maar in België doen de cijfers toch iets anders vermoeden. De afgelopen vijf jaar heeft onze antiwitwascel voor 4,5 miljard euro aan verdachte geldstromen gesignaleerd aan het gerecht. Die geldstromen kwamen uit alle takken van de criminele business: van oplichters en fraudeurs tot drugsbarons en terroristen.

Maar begin dit jaar was er van dat miljardenbedrag nog maar 133 miljoen euro gerecupereerd via boetes en verbeurdverklaringen. Dat is amper 3 procent. Het Nederlandse openbaar ministerie heeft alleen al in 2017, in één jaar tijd, een ‘afpakresultaat’ geboekt dat bijna dubbel zo groot was: 221 miljoen euro. In 2016 nam het Nederlandse gerecht zelfs 416 miljoen euro af van criminelen.

Daar komt nog bij dat in ons land de boetes en verbeurdverklaringen die wel worden opgelegd amper worden geïnd. Onlangs berekende het Antwerpse parket-generaal dat tussen januari en juni 2016 17,2 miljoen euro aan geldboetes is uitgesproken in Antwerpen. Daarvan is hooguit 1,1 miljoen euro effectief geïnd, zo’n 6 procent.

Maat vol

De procureur-generaal van Gent, Erwin Dernicourt, kan het niet langer aanzien. Hij heeft een van zijn magistraten, Kristine De Beule, de opdracht gegeven voor alle arresten die bij het hof van beroep zijn uitgesproken na te gaan of er nog wat te rapen valt bij de veroordeelde criminelen. Alleen al voor 2017 zijn er zo 154 dossiers opgedoken waarin de veroordeelden minstens een jaar celstraf en minstens 10.000 euro aan boetes hebben gekregen. In die dossiers bleek dat er nog meer dan 21,67 miljoen euro te rapen viel.

‘Dit gaat niet over de kleine drugsdealer die zijn buit volledig heeft opgespoupeerd. Het gaat over zwaardere dossiers, zoals grotere drugs- en economisch-financiële zaken, waarbij de veroordeelden zich onvermogend hebben gemaakt’, vertelt De Beule.

We zien dat criminelen vlak voor de uitspraak in beroep of juist erna plots hun vastgoed schenken aan hun minderjarige kinderen of in volledige eigendom overmaken aan hun partner. Kristine De Beule Magistraat

‘We zien dat ze vlak voor de uitspraak in beroep of juist erna plots hun vastgoed schenken aan hun minderjarige kinderen of in volledige eigendom overmaken aan hun partner. Anderen kopen dan weer onroerend goed in het buitenland. Ze doen dat omdat de ontvanger bij Financiën, die de boetes en verbeurdverklaringen moet innen, geen bevragingen kan doen in het buitenland.’

Nieuw onderzoek

Als de ontvanger laat weten dat er voor hem niets meer te rapen valt bij de veroordeelde, start het Gentse parket-generaal nu een nieuw onderzoek naar de bezittingen van de veroordelen. ‘We doen dit op basis van een wet van 2014. Die laat toe dat we het vermogen ook gaan zoeken bij een ‘malafide derde’, zoals de familie of entourage van de veroordeelde. Dat kan de ontvanger van Financiën zelf niet doen. Die mag enkel nagaan of er een huis of een wagen staat ingeschreven op naam van de veroordeelde.’

Bij zo’n nieuw onderzoek naar de rijkdom van criminelen - een ‘strafuitvoeringsonderzoek’ zoals dat officieel heet - mogen ook opnieuw huiszoekingen en telefoontaps gebeuren.

We ontdekken al veel door iemands Facebook-account of vliegtuigreizen te controleren. Kristine De Beule Magistraat

De Beule: ‘Maar we stellen vast dat die ingrijpende maatregelen vaak niet eens nodig zijn. We ontdekken al veel door iemands Facebook-account of vliegtuigreizen te controleren. Ook een discreet vermogensonderzoek in de Kruispuntbank van Ondernemingen, iemands bankrekeningen, het kadaster of het centraal register van testamenten kan veel opleveren. Ons buitenlandse netwerk helpt ook. Als we zien dat iemand drie huizen in Servië heeft, zullen we Servië vragen de verbeurdverklaring uit te voeren.’

Eén bediende

‘We zouden hier voltijds met drie à vier mensen bezig mee kunnen zijn, maar we hebben geen extra mensen of middelen gekregen. Als we wel versterking kregen, zouden we nochtans veel meer kunnen doen. Ik doe dit nu met één bediende. Het is echt een bijkomstige taak. Maar we kunnen ons als justitie niet veroorloven hier geen werk van te maken. Als vonnissen en arresten niet uitgevoerd worden, kunnen we onze toga aan de haak hangen.’

Er mag geen totaal gevoel van straffeloosheid heersen. We moeten onze verantwoordelijkheid opnemen. Erwin Dernicourt Procureur-Generaal Gent

‘Als we hier toch meer mensen voor kregen, zouden we die investering zeker terugverdienen. Maar we moeten die extra krachten eerst wel krijgen om dat te bewijzen’, zegt procureur-generaal Dernicourt. ‘Je kan van onze andere magistraten niet verwachten dat ze dit erbij nemen. Zij krijgen al een toevloed aan nieuwe dossiers. En zij focussen natuurlijk op de strafvordering en het verweer van de verdediging. Het is moeilijk om na de uitspraak ook nog eens twee à drie jaar verder te werken op de uitvoering van de straf.’