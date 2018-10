Gents sp.a-fractieleidster woont in sociale woning

Anne Schiettekatte, de sp.a-fractieleidster in de Gentse gemeenteraad die ook werkt voor de socialehuisvestingsmaatschappij WoninGent, woont al jaren in een sociale woning.

Terwijl in Gent mensen in lamentabele sociale woningen wonen, blijkt de woonmaatschappij WoninGent woningen te verhuren aan eigen medewerkers met een politiek mandaat. De sp.a-fractieleidster in de gemeenteraad, Anne Schiettekatte, huurt al 24 jaar een sociale woning in de Gentse sociale wijk Malem. Ze woont er samen met haar man, een gepensioneerde politie-inspecteur.

Schiettekatte is gemeenteraadslid en afdelingshoofd Sociale zaken en Leefbaarheid bij WoninGent. Ze oefent ook meerdere politieke mandaten uit met betaalde functies bij het Gentse Havenbedrijf, de waterintercommunale Farys, de afvalintercommunale Ivago en Digipolis, de informaticapoot van de stad Gent.

In 2009 moest Schiettekatte ontslag nemen als gemeenteraadslid. Ze werd ervan beschuldigd een valse getuigenis te hebben afgelegd om een dronken politiecommissaris bij een ongeval uit de wind te zetten. Ze werd buiten vervolging gesteld in de zaak en in 2012 herverkozen met 1.735 voorkeurstemmen.

Schiettekatte overschrijdt ruimschoots het inkomensplafond dat opgelegd is voor een sociale woning. Dat is een netto belastbaar inkomen van 35.000 euro voor een koppel, zonder personen ten laste. Schiettekatte stelt in een korte reactie aan de krant De Morgen dat alles conform de wetgeving is. 'Toen ik daar kwam wonen, zat ik in een moeilijke situatie. Dat ik daar nu woon, daar is niets mis mee.'

Waterdicht

De directeur van WoninGent, Karin Wouters, bevestigt dat alles juridisch waterdicht is. 'Het huren van een sociale woning gaf een levenslang recht om er te wonen, zelfs als het inkomen steeg. De huurprijs werd aangepast aan het inkomen, waarbij vanaf de hoogste schaal gewoon de marktprijs betaald werd', stelt ze. Het betekent dat Schiettekatte vandaag een marktconforme huurprijs betaalt. Die maximumhuurprijs in de sociale wijk Malem ligt tussen 700 en 800 euro.

Het blijft opmerkelijk dat huurders met hogere inkomens zoals het sp.a-raadslid blijven wonen in sociale woningen. De socialehuisvestingsmaatschappijen moeten door de hoge nood - er staan 120.000 behoeftige Vlamingen op de wachtlijst - in recordtempo investeren in de renovatie van verouderd patrimonium en in nieuwbouw. De sector waarschuwt bovendien dat zijn financieringsmodel op kapseizen staat.

Het levenslange huurrecht is intussen afgeschaft door Vlaams minister van Wonen Liesbeth Homans (N-VA). Vanaf maart 2017 krijgen nieuwe huurders van een sociale woning een contract van bepaalde duur. Elke negen jaar volgt een inkomenstoets. Als het inkomen een kwart of meer boven het plafond voor een sociale woning ligt, wordt het contract stopgezet. 'Maar de nieuwe regels gelden niet voor de oude contracten', stelt Karin Wouters van WoninGent.

Kamervoorzitter en Gents kandidaat Siegfried Bracke (N-VA) gooide burgemeester Daniël Termont (sp.a) de zaak voor de voeten in een debat op de VRT. 'Ik hoor zeggen dat iemand van de gemeenteraad, een partijgenote van u, werkzaam bij WoninGent, ook een sociale woning bewoont. Ik hoop dat het niet waar is, maar ik vind dat heel typerend', zinspeelde hij op Schiettekatte.

Blozende kaken

De getuigenissen van inwoners in sociale woningen vol schimmel, geurhinder en rottende steunbalken bezorgde de Gentse progressieve coalitie blozende kaken. Op ruim een week van de gemeenteraadsverkiezingen worden vooral de socialisten, maar ook de Groen-coalitiepartner, erop aangesproken.