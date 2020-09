Gentse economen gekant tegen nieuwe belastingen

De extra overheidsschuld die uit de coronacrisis voortvloeit, zal na verloop van tijd vanzelf verdwijnen. Stellen dat besparingen of nieuwe belastingen onvermijdelijk zijn, is onjuist en geeft een fout signaal op een moment dat bedrijven en gezinnen vertrouwen nodig hebben. Dat zeggen vier Gentse economieprofessoren.

ACV-voorzitter Marc Leemans pleitte woensdag voor een coronabelasting, vooral op de hogere inkomens, om het gat in de begroting te helpen dempen dat de coronacrisis heeft geslagen. Ook in de moeizame gesprekken over de vorming van een nieuwe federale regering komt het idee van nieuwe belastingen regelmatig op de tafel, bijvoorbeeld een effectentaks of een vermogenswinstbelasting, om de coronaschulden te delgen.

Volgens de economen Gert Peersman, Freddy Heylen, Bart Cockx en Stijn Baert, verbonden aan de vakgroep economie van de Universiteit Gent, is het echter een hardnekkig misverstand dat in de komende jaren extra moet worden bespaard of extra belastingen geheven moeten worden om de staatsfinanciën weer op orde te brengen.

Dat zeggen ze in het artikel dat zopas verscheen in het (digitale) tijdschrift Bank- en Financiewezen en dat voortborduurt op een standpunt dat ze eerder dit jaar publiceerden in een nummer van Gentse Economische Inzichten. Volgens de vier economen zal de schuld ontstaan door de coronamaatregelen na verloop van tijd weer vanzelf verdwijnen.

Als tenminste een aantal voorwaarden vervuld zijn: de toename van het tekort moet tijdelijk zijn, en de rente op de overheidsschuld moet lager blijven dan de som van de reële economische groei en de inflatie. Er zijn volgens hen goede redenen om aan te nemen dat dat nog een hele poos zo zal zijn.

Herstelkracht

Belangrijker dan te besparen of nieuwe belastinginkomsten te zoeken is erover te waken dat er geen permanente toename is van het primair begrotingstekort, dat er geen deflatie komt en dat de groei van het bruto binnenlands product op peil blijft. 'Het is absoluut geen goed idee nu te gaan besparen om de begrotingsontsporing te counteren die de coronacrisis heeft veroorzaakt. In deze omstandigheden is het cruciaal dat de herstelkracht van de economie zo weinig mogelijk aangetast wordt.'

Tijdelijke en gerichte overheidsuitgaven kunnen de begroting zelfs meer opleveren dan ze kosten. Vier Gentse economen

Ze zeggen dat tijdelijke en gerichte overheidsuitgaven in de huidige economische context zeer efficiënt zijn om de economie te stimuleren. 'Ze kunnen de begroting zelfs meer opleveren dan ze kosten.'