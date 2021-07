Georges-Louis Bouchez (MR): ‘Ik verdien te veel om regeringswoordvoerder te zijn’

In een gesprek over de sociaal-economische clash die de regering- De Croo te wachten staat, beklemtoont Georges-Louis Bouchez (MR) dat hij zijn coalitiepartners niet op stang wil jagen. Het etiket van stokebrand zit hem hoog. ‘Zelfs als ik zeg hoe laat het is, zien sommigen dat als een provocatie.’

Bouchez is in 24 uur van Mons naar München en terug gereden om de Rode Duivels aan het werk te zien, wanneer u dit leest. Het zegt alles over het tempo waarmee de MR-voorzitter door het leven scheurt. De man die sneller tweet dan zijn schaduw, noemt zijn PS-tegenhanger Paul Magnette hem, en de jongste weken was dat bijna letterlijk te nemen. In het debat over de hoofddoek in de ambtenarij, waarbij Bouchez Ecolo en de PS dagenlang tegen de muur plakte, kwam het tot een pijnlijke aanvaring met premier Alexander De Croo (Open VLD), de tweede in korte tijd. Vooral tussen de Franstalige Vivaldi-partijen lijkt de sfeer zo explosief dat in de coalitie al luidop de vraag wordt gesteld of de regering nog iets zal lukken als vanaf september de zware dossiers op tafel komen: pensioenen, arbeidsmarkt, begroting en kernuitstap.

Bouchez is zich bewust van het gevaar en wil iets doen wat niet in zijn aard ligt: olie op de golven gooien. In zijn voorstellen voor de pensioenhervorming houdt hij de inperking van de zogenaamde gelijkgestelde periodes - een gevoelig thema bij de PS - op zak. ‘Ik wacht de voorstellen van minister Karine Lalieux (PS) af. Als die niet evenwichtig zijn, kunnen die gelijkgestelde periodes op tafel komen. Want het is niet logisch dat mensen een volledig pensioen kunnen krijgen na vele jaren werkloosheid. Maar ik zit niet in een provocatiemodus. Ik wil de socialisten niet op stang jagen. Ik trek alleen mijn liberale lijnen.’

Schermvullende weergave ©Diego Franssens

Over de kernuitstap luidt de liberale lijn dat de in het regeerakkoord beloofde monitoring om te beslissen of er vijf of zeven reactoren sluiten nu al moet worden voorbereid. ‘Ik zeg dat niet om de groenen te irriteren. Maar de keuze die we moeten maken, is te zwaarwichtig om ons ervan af te maken met een monitoring op een drafje in november. Wij hebben een twintigtal vragen opgesteld over bevoorradingszekerheid, de impact op de CO2-uitstoot, de werkgelegenheid en de kostprijs voor de verbruiker én de belastingbetaler. Als we dat nu grondig beginnen voor te bereiden, zijn we klaar om in november een weloverwogen keuze te maken.’

U komt sowieso te laat. Topman Thierry Saegeman van Electrabel herhaalde deze week dat de bladzijde omgeslagen is en dat het niet meer lukt om twee centrales langer open te houden zonder onderbreking. ‘Bien joué’, groenen.

Georges-Louis Bouchez: ‘Electrabel is een commercieel bedrijf. Ik begrijp dat ze het zo aanpakken. Ik heb intussen geleerd dat technisch alles kan. De enige vraag is: hoeveel ben je bereid te betalen? Hoe later ze moeten starten met de voorbereidingen om twee centrales open te houden, hoe duurder het wordt. Ook daarom hebben we niet het recht om ons te vergissen.’

De premier en ik zijn geen koppel, maar professionals die ermee kunnen leven dat het af en toe botst.

Is dat toch niet symbolisch voor de manier waarop de linkse partijen hun schaapjes al op het droge hebben in de regering-De Croo en de liberalen niet? Hoe gaat u de socialisten nog bewegen tot lastige ingrepen in de pensioenen, de arbeidsmarkt en de begroting als ze hun hogere minimumpensioenen en -lonen al op zak hebben?

Bouchez: ‘Hún minimumpensioenen? Die verhoging is gewoon een vervolg op het beleid van de regering-Michel en was ook door ons gewenst. Zelfstandigen krijgen trouwens ook meer pensioen. Hún hogere minimumlonen? Hebt u gezien wat er uit de bus is gekomen van het loonoverleg? Die opslag wordt gecompenseerd door een lastenverlaging en kost de bedrijven dus niks. Dat is een liberale overwinning, geen socialistische. Dat geldt ook voor de vraag van de sociale partners om een fiscale standstill te respecteren in de aanvullende pensioenen, waar Lalieux andere plannen mee leek te hebben. Dan heb ik het nog niet gehad over de bedrijfswagens, die zeker tot 2035 blijven bestaan, na de deal over de vergroening. Er staat niks in het regeerakkoord dat ik niet kan verdedigen.’

Maar waarom dan elke dag dat wapengekletter met uw coalitiepartners?

Bouchez: ‘Omdat zij voortdurend de randen van het regeerakkoord opzoeken en overschrijden. Collectieve regularisaties? Staat er niet in. Een dividendenstop? Staat er niet in. De loonwet van 1996 aanpassen? Idem. Een vrouw met een hoofddoek benoemen bij het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen, daar ben ik toch niet mee afgekomen? En wat zeker niet in het regeerakkoord staat, is een beperking van de vrijstelling van sociale bijdragen voor de eerste werknemer, wat de socialisten nu willen. We gaan dat dus niet doen.’

Het regeerakkoord belooft wel een evaluatie. Onderzoek leert dat de maatregel weinig effect heeft en tot misbruik leidt.

Bouchez: ‘Dan moeten we beter controleren op misbruiken. Maar we gaan toch geen competitiviteitsmaatregel weggooien op een moment dat kleine ondernemingen weer op eigen benen moeten staan na de coronacrisis en de regering de intentie heeft om de werkzaamheidsgraad naar 80 procent te verhogen? Dat uitgerekend de PS daarmee komt, begrijp ik niet. Waar zijn er bij uitstek te weinig mensen aan het werk? In Brussel en Wallonië. En wat is een van de grootste problemen in Wallonië? Dat eenmanszaken en kleine kmo’s niet snel genoeg groeien in vergelijking met Vlaanderen, waar de gemiddelde kmo een derde meer werknemers telt. Wel, dan gaan we toch geen kmo-maatregel kortwieken?’

‘Voor mij is het helder, hoor: je krijgt de PTB niet klein door te roepen dat het gekken zonder oplossingen zijn. Wel door mensen een job te geven en een beter leven.’

Hoe is uw relatie met Alexander De Croo? Hij ergert zich aan uw optreden.

Bouchez: ‘Wij zijn geen koppel, hé. We zijn professionals die ermee kunnen leven dat het af en toe botst. Ik vind dat ik kalmer ben dan andere partijvoorzitters in het verleden. Ik ken er die regeringen hebben laten vallen om hun partij te laten respecteren. (knipoogt. Bouchez verwijst naar De Croo, die in 2010 de regering-Leterme II deed vallen over BHV. red.) U moet al mijn tweets eens goed bekijken. Ik hou me altijd aan het regeerakkoord en telkens als in de regering een deal werd gesloten, heb ik die verdedigd. Maar ik ben partijvoorzitter, geen regeringswoordvoerder. Daarvoor verdien ik te veel, zonder misprijzend te willen zijn. Ik ben een ideoloog, die houdt van politieke strijd, doordrongen is van het liberalisme en daardoor vaak bots met links. Mag dat nog? Of moet ik over alles hetzelfde denken als Paul Magnette?’

Schermvullende weergave ©Diego Franssens

U weet ook hoe kwetsbaar Open VLD is. De N-VA zit op het vinkentouw om te bewijzen dat ook Vivaldi een kibbelkabinet is. En u levert de munitie.

Bouchez: ‘Ik zie op dit moment maar één kibbelkabinet en dat is de N-VA zelf. Jan Jambon (N-VA) en ik hebben alles in het werk gesteld om Tomorrowland en de Grote Prijs van Spa-Francorchamps te laten doorgaan. Dan komen daar plots twee N-VA-burgemeesters het grootste evenement van Vlaanderen dwarsbomen. In de provincie van Bart De Wever, die laat betijen. En die man gaat de federale regering de les spellen, terwijl hij zijn eigen troepen niet onder controle heeft? Laat me niet lachen. Maar kritiek op De Wever is in Vlaanderen blijkbaar niet toegelaten. In twee jaar heeft hij een regering laten vallen en zichzelf uit de formatie geduwd, door mij er te willen afrijden zonder dat hij een meerderheid had. Toch blijft hij de meesterstrateeg. Mocht ik die blunders maken, ze hadden mij al lang buitengedragen.’

Het zit precies diep.

In dit land willen politici vooral niemand voor het hoofd stoten, waardoor ze op den duur nergens meer voor staan. En dan verbaasd zijn dat de PTB en het Vlaams Belang oogsten.

Bouchez: ‘Ik wil geen calimero spelen, maar ik vind dat ik onheus behandeld word, ja. Dat komt omdat media van storytelling houden, waarin elke politicus een rolletje krijgt. De Wever is de Romeinse keizer die over Vlaanderen heerst. Hij is geniaal, zelfs al laat hij een regering vallen. Magnette is de professor. Alles wat hij zegt, is superintelligent, zelfs als hij onzin verkoopt. Ecolo-voorzitter Jean-Marc Nollet is de groene ideoloog, Vooruit-voorzitter Conner Rousseau de jonge ster en ik de stokebrand. Zelfs als ik zeg hoe laat het is, vinden sommigen dat al een provocatie.’