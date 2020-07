Gepensioneerde corona-strijder mag bijverdienen

Gepensioneerden die toch aan de slag gingen in de strijd tegen het coronavirus, verliezen geen pensioenrechten. De federale regering verlengt die maatregel tot eind augustus.

Gepensioneerden die opnieuw aan de slag gingen in de strijd tegen het coronavirus blijven tot eind augustus beschermd tegen een negatieve impact op hun pensioen. Dat geldt ook voor gepensioneerden die hun pensioen of overlevingspensioen cumuleerden met een beroepsactiviteit, maar die door de pandemie plots werkloos werden.

Door de coronapandemie hebben sommige gepensioneerden - die vroeger bijvoorbeeld aan de slag waren als verpleegkundige of brancardier - opnieuw het werk opgevat. Via een eerdere maatregel had de minister voorkomen dat die beroepsinkomsten ertoe zouden leiden dat hun

pensioenbedrag daalt, ook als de grenzen voor toegestane arbeidsinkomsten voor gepensioneerden worden overschreden.