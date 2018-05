Gepensioneerde topman HR Rail blijft bij spoor

Michel Bovy, de gepensioneerde topman van HR Rail, de personeelsdienst van het spoor, blijft nog tot 2020 aan als bestuurder bij het studiebureau van de infrastructuurbeheerder Infrabel.

Bovy ging vorig jaar op pensioen als topman van HR Rail. Maar de 66-jarige ex-vakbondsman blijft actief bij het spoor. Hij mag tot 2020 het mandaat van bestuurder bij het Infrabel-filiaal TUC Rail uitoefenen. Dat bevestigt de woordvoerder van Infrabel aan De Tijd.

Het in 1992 opgerichte TUC Rail staat in voor het projectmanagement van grote infrastructuurprojecten, zoals het Brusselse GEN of de spoorbypass in Mechelen. Het studiebureau, dat onlangs fuseerde met Infrabels IT-dochter Ixilio, draaide vorig jaar een omzet van 135 miljoen euro en boekte 3,7 miljoen euro bedrijfswinst.

Bovy is al sinds 2012 bestuurder bij TUC Rail. Hij was toen net directeur-generaal strategie geworden bij de intussen opgedoekte NMBS Holding. Na de afschaffing van de holdingstructuur werd Bovy in 2014 topman van HR Rail. Daar werd hij in juli vorig jaar opgevolgd door Paul Hautekiet, een vertrouweling van NMBS-CEO Sophie Dutordoir. Maar Hautekiet neemt het mandaat van Bovy bij TUC Rail niet over.

'Als onafhankelijke'

Volgens Infrabel is dat logisch omdat Michel Bovy sinds 2015, toen hij al aangaf op pensioen te willen gaan, als onafhankelijke bij TUC Rail zetelt. ‘De oorsprong van mijn mandaat bij TUC Rail ligt niet bij HR Rail, maar omdat ik jarenlang verantwoordelijk was voor de strategie’, zegt ook Bovy.

Onafhankelijke bestuurders, zoals Bovy, ontvangen bij TUC Rail een vaste jaarlijkse vergoeding van 7.500 euro. Dat bedrag loopt op tot 9.900 euro als ze aan alle acht vergaderingen van de raad van bestuur en het auditcomité deelnemen. ‘Michel Bovy is een actieve onafhankelijke bestuurder die regelmatig aanwezig is op vergaderingen van de raad van bestuur en het auditcomité van TUC Rail’, zegt Infrabel-woordvoerder Frédéric Petit.

Behoorlijk bestuur

Bovy, die al enige tijd gedomicilieerd is in de Zuid-Franse stad Cannes, incasseert de bestuurdersvergoeding sinds 2015. Nochtans mogen personeelsleden van de NMBS, Infrabel en HR Rail volgens de regels inzake behoorlijk bestuur geen bezoldiging krijgen als ze een mandaat van bestuurder uitoefenen in een dochteronderneming. ‘De vergoedingsregel bij TUC Rail geldt voor alle onafhankelijke bestuurders’, zegt Bovy. ‘Ik ben daar niet verder op ingegaan.’

Ex-vakbondsman

Bovy kende een opmerkelijke carrière bij het spoor. Hij ging in 1970 aan de slag bij de NMBS en was jarenlang topman van de christelijke spoorbond ACV-Transcom. In 2007 keerde hij terug naar de NMBS om aankoopdirecteur te worden. Na een passage op de kabinetten van de CD&V-ministers van Overheidsbedrijven Inge Vervotte en Steven Vanackere trok hij dankzij een gunstig bevorderingsmechanisme voor spoorvakbondstoppers naar de NMBS Holding. Als directeur-generaal strategie verdiende hij daar meer dan 30.000 euro bruto per maand.

Dat hij daardoor het etiket van poenpakker kreeg, vond Bovy ‘niet prettig’, erkende hij in zijn afscheidsinterview in De Standaard. ‘Ik kreeg patatten, vooral van de eigen vakbond. (...) Maar mijn vakbondshart klopt nog altijd. Dat zal nooit verdwijnen.’