Gerecht nam stalking nog nooit zo serieus

Wie wordt lastiggevallen, ziet steeds vaker dat zijn klacht gevolg krijgt. Nog nooit hebben de parketten zo weinig zaken van stalking en andere vormen van belaging geseponeerd.

De bekendste lopende zaak van belaging is die tegen de tv-figuur Bart De Pauw. Na de mediastorm over de feiten waren het niet de vrouwen die het slachtoffer waren van De Pauws gedrag die de zaak startten, maar het parket van Mechelen. Het gerecht voerde zelfs huiszoekingen uit bij de VRT en bij De Pauws productiebedrijf. Zowel De Pauw als zijn entourage is grondig verhoord.

Het gerechtelijk onderzoek tegen De Pauw, dat teruggaat tot november vorig jaar, is een van de 18.671 dossiers van belaging die het gerecht het afgelopen jaar binnenkreeg. Dat zijn er bijna evenveel als het jaar voordien (18.788 in 2016).

Maar de belangrijkste vaststelling is dat de parketten nog nooit zo weinig zaken hebben geseponeerd. In 2013 werd nog meer dan 76 procent van de dossiers geseponeerd. Tussen 2013 en 2016 werd 69 procent geseponeerd. Het afgelopen jaar is minder dan de helft van de zaken geseponeerd (49 procent of 9.149 zaken). En dat is het geval in alle provincies.

Het belang dat het gerecht hechtte aan de zaak-De Pauw is dus geen alleenstaand geval. Wel is het uitzonderlijk dat het parket er een onderzoeksrechter bijhaalt om een heus gerechtelijk onderzoek te voeren (784 keer in 2017 of 4 procent).

Twitteraar

Belaging gaat dan ook over verschillende vormen en gradaties van stalking en pestgedrag. En iedereen kan er het slachtoffer van worden. Zo is onlangs de eerste twitteraar veroordeeld voor het online belagen van een jonge studente met een hoofddoek. De man kreeg 48 uren werkstraf en 350 euro boete.

Maar evenzeer kan het gaan om een huisarts die constant lastiggevallen werd door een ex-patiënt. Die laatste kreeg in mei tien maanden cel met uitstel en een contactverbod. Stalking kan ook leiden tot zwaardere misdrijven. Vorige maand overgoot een stalker een vrouw met zuur op het Antwerpse Sint-Jansplein.

18.671 Het afgelopen jaar kwamen bij het gerecht 18.671 nieuwe zaken van stalking en andere soorten belaging binnen. Dat zijn 51 nieuwe zaken per dag.

Open VLD-Kamerlid Carina van Cauter, die de cijfers opvroeg bij de minister van Justitie, is tevreden dat het gerecht steeds vaker zijn verantwoordelijkheid opneemt in dit soort zaken. ‘We hebben het gerechtelijk optreden tegen pesterijen vergemakkelijkt in 2016, door de wet te wijzigen zodat slachtoffers niet langer zelf een klacht moesten indienen. Sindsdien kan het openbaar ministerie al optreden nadat bijvoorbeeld de omgeving alarm heeft geslagen.’

Wel valt op dat minder nieuwe zaken van belaging binnenstromen bij het gerecht. Terwijl in 2013 nog sprake was van 21.788 nieuwe dossiers, waren dat er vorig jaar ruim 3.100 minder. Van Cauter: ‘Dat kan erop wijzen dat het pestgedrag inderdaad aan een terugval bezig is en dat de aanpak werkt. In ieder geval moeten we blijven inzetten op preventie en indien nodig een strenge aanpak.’

‘De gevolgen van pesterijen zijn vaak niet zichtbaar voor de buitenwereld, maar daarom zijn ze niet minder ernstig. Soms escaleren die pesterijen in grove feiten, die diepe psychologische en fysieke letsels nalaten bij de slachtoffers.’

In Vlaanderen telde Oost-Vlaanderen vorig jaar de meeste nieuwe zaken van belaging (2.885), gevolgd door Antwerpen (2.460). Ondanks de grotere toestroom in die provincies lag het aantal seponeringen er rond het nationale gemiddelde.

Als de parketten toch zaken van belaging seponeren, gebeurt dat steeds minder om ‘opportuniteitsredenen’. Bijvoorbeeld omdat een vervolging niet in verhouding zou staan tot de feiten of er te weinig speurders beschikbaar zijn. In bijna 49 procent van de gevallen was er een ‘technische reden’ om te seponeren, zoals onvoldoende bewijzen of een onbekende dader.