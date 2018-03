Gerecht neemt rapport over vleesfraude in beslag

De procureur-generaal van Luik heeft het rapport in beslag genomen dat minister van Landbouw Denis Ducarme (MR) aan het Federaal Voedselagentschap had gevraagd, over de controles bij vleesbedrijf Veviba uit Bastenaken.

Dat heeft Muriel Gerkens (Ecolo), de voorzitster van de Kamercommissie Volksgezondheid aan wie minister Ducarme normaal gezien het rapport zou overmaken, vrijdag bekendgemaakt.

Het kabinet van Ducarme bevestigde de informatie. Volgens de minister wil het gerecht niet dat het rapport wordt vrijgegevens alvorens het eerst volledig, bijlagen incluis, is onderzocht op elementen die het lopende gerechtelijke onderzoek in Luxemburg naar de vleesfraude bij Veviba schade zouden kunnen toebrengen.

De procureur-generaal vreest dat het geheim van het onderzoek anders zou kunnen worden geschaad, wat eventuele vervolgingen nietig zou kunnen maken. Nog volgens Ducarme zal het onderzoek van het rapport 'zo snel mogelijk' worden uitgevoerd. Hij maakt zich sterk dat het volgende week al zal kunnen worden overgemaakt aan het parlement.

Het is de vraag of dat de werkzaamheden van de Kamer niet doorkruist. Normaal zouden de gezamenlijke commissies Landbouw en Volksgezondheid zich maandagochtend buigen over het dossier. Mogelijk zal daar een gekuiste versie voorliggen. Gerkens vindt in elk geval dat de vergadering moet doorgaan, liet ze vrijdag weten. Al was het maar omdat er een aantal vragen op de agenda staan.

De PS-oppositiepartij vindt dat Ducarme het rapport maandag moet komen voorstellen, zonder het geheim van het onderzoek in het gedrang te brengen. Ducarme kreeg het document donderdagavond in handen. Het wordt ook onderzocht door zijn diensten en die van minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open VLD).

Indien het parlement niet snel het rapport krijgt, dan vraagt Kamerlid Annick Lambrecht (sp.a) een onderzoekscommissie naar de werking van het voedselagentschap en van het gerecht. 'Het is erg dat het gerecht achttien maanden traag werkt, maar dan als het parlement de zaak wil onderzoeken, verhindert dat we het rapport krijgen', zegt Lambrecht. 'We hoeven dit als parlement niet te nemen.'