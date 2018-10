Gerecht rolt bende Soedanese mensensmokkelaars op

De federale gerechtelijke politie heeft tien mensen aangehouden in het kader van een groot onderzoek naar mensensmokkel door een Soedanese bende.

Vijftig speurders vielen zondag binnen op verschillende adressen waar zich vermoedelijk mensensmokkelaars bevonden. Bij de huiszoekingen zijn op twee adressen in totaal acht mensen in illegaal verblijf aangetroffen. Het gerecht vermoedt dat het om transmigranten ging, die er wachtten op transport om illegaal het Verenigd Koninkrijk binnen te raken. De illegalen zijn overgedragen aan de Dienst Vreemdelingenzaken, die verblijf in ons land regelt en controleert.

Bij de politie-acties zijn negen verdachten aangehouden. Zeven zijn onder aanhoudingsmandaat geplaatst door de onderzoeksrechter op verdenking van mensensmokkel. Een tiende persoon is opgepakt voor weerspannigheid tegen de politie, maar na verhoor weer vrijgelaten. De gerechtelijke politie sluit niet uit dat nog arrestaties zullen volgen.

De politie-actie is een uitloper van de arrestatie in juli van een aantal migranten in het Maximiliaanpark bij station Brussel-Noord. De speurders kregen extra informatie via Operatie Medusa, de opgevoerde grenscontroles tegen illegale migratie. Het onderzoek leidde naar een netwerk dat transmigranten ronselde in het Maximiliaanpark, ze op de trein naar Rochefort zette en na een voettocht van 15 kilometer smokkelde vanop een parking langs de snelweg E411 in Wanlin bij de parking. De bende verstopte Soedanese en Eritreese migranten, in gevaarlijke en erbarmelijke omstandigheden, in de laadruimte van trucks en zelfs koelwagens met bestemming Verenigd Koninkrijk. De bende smokkelde ongeveer 20 mensen per dag en rekende per persoon tussen 500 en 2.500 euro aan.

In de mededeling van het parket staat ook een opvallende zin. 'Het moet duidelijk zijn dat het onderzoek zich toespitst op mensen die ervan verdacht worden andere mensen in een precaire situatie naar het Verenigd Koninkrijk te smokkelen of hierbij noodzakelijke hulp te bieden. De smokkelaars zouden beroep doen op burgers waarvan vermoed wordt dat ze met kennis van zaken onmisbare hulp verleenden voor de uitvoering van smokkel. Deze hulp zou hoofdzakelijk in logement en transport bestaan van onder meer de vermeende mensensmokkelaars.'

Burgerplatform

Het is een reactie op de zware uithaal door het Brussels Burgerplatform dat steun biedt aan de migranten in het Maximiliaanpark bij Brussel-Noord. Het Burgerplatform stelt dat de politie binnenviel bij vier gezinnen in Sint-Gillis, Watermaal-Bosvoorde en Nandrin bij Luik, die uit solidariteit migranten bij hen thuis opvangen.

Het Burgerplatform trekt de uitleg van het parket in twijfel. Het lijkt er volgens het Burgerplatform sterk op dat het gerecht een omweg gebruikt om het wetsontwerp over woonstbetredingen toch toe te passen. De federale regering voerde het omstreden wetsontwerp, dat huiszoekingen toeliet in woningen waar mensen zonder papieren zouden verblijven, afgelopen zomer in alle stilte af. Reden was de heftige commotie over het wetsontwerp, dat uiteindelijk van de agenda is gehaald toen premier Charles Michel (MR) met een opstand in zijn eigen partij werd geconfronteerd.

Het Burgerplatform stelt nu dat het parket op een slinkse manier toch met huiszoekingen begonnen is. 'Uit wat het onderzoek aan het licht brengt, is het belangrijk op te merken dat de huiszoekingsbevelen werden uitgevaardigd om personen in een onregelmatige situatie in bij particulieren te arresteren', luidt het bij Mehdi Kassou van het Burgerplatform.

'De eerste gegevens suggereren dat de huiszoekingsbevelen zijn verkregen op basis van telefoonnummers die de gastgezinnen aan hun gasten hebben gegeven. Het is merkwaardig dat de gastgezinnen in twee van de vier gevallen met rust zijn gelaten, hoewel het om hun telefoonnummers gaat, en dat alleen de migranten zijn opgepakt. Het betekent dat iedereen die in contact komt met migranten en ze een sim-kaart bezorgt, vandaag het slachtoffer kan worden van een traumatische politie-operatie', aldus Kassou.

Geweld

'We stellen ons ook grote vragen bij het geweld dat door de politie is gebruikt en bij de gegrondheid en proportionaliteit van de acties. De strijd tegen mensensmokkel is noodzakelijk, maar wij snappen niet dat opvanggezinnen als criminelen worden behandeld. Het gaat om mensen die solidair zijn met mensen die zelf slachtoffer zijn van mensensmokkel.'