Gerecht vervolgt ‘arme' Van Rossem

Volgens het gerecht leidde de ex-beursgoeroe en -volksvertegenwoordiger Jean-Pierre Van Rossem jarenlang een verborgen luxeleven. Terwijl hij de fiscus nog altijd 20 miljoen euro moet.

Anno 2018 heeft Jean-Pierre Van Rossem, inmiddels 73, nog altijd een openstaande schuld van ruim 20 miljoen euro bij de fiscus. Die zal hij nooit afbetalen. Van Rossem pretendeert al jaren in tal van interviews dat hij moet rondkomen met een mager pensioentje. ‘Alles pakken ze me af. Ik heb verdomme geen rotte frank meer’, kloeg hij.

Hield Van Rossem er al die jaren een dubbelleven op na? Miserabel voor de camera, maar een luxeleven met chique reizen in het buitenland en andere uitspattingen in het gezelschap van zijn vriendinnen? Het parket van Brussel besluit van wel. Het vervolgt de zeventiger voor valsheid in geschrifte, witwassen, belastingfraude en oplichting voor feiten die lopen van 2007 tot 2015. Ook zijn Russische ex-partner Z.L. wordt vervolgd, net als zijn latere vriendin N.A., maar die laatste is onlangs overleden. Het proces loopt nu voor de correctionele rechtbank van Brussel.

De bal ging aan het rollen toen de antiwitwascel in 2010 verdachte transacties zag op de rekening van Van Rossems toenmalige Russische vriendin. Op haar rekening werd opvallend veel cash geld gestort. Telkens werd bij de bank betaald met grote coupures, maar opgedeeld in kleine schijven om onder de radar te blijven. Eens het geld gestort, werd het weer cash afgehaald, vaak in vreemde munt.

Verder onderzoek bracht aan het licht dat er ook verdachte stortingen plaatsvonden op de rekening van de zoon van de vrouw. En bij Van Rossem zelf. Onder andere op de rekening van zijn toenmalig bedrijf, JP Productions. Dat is in 1999 opgericht op naam van Van Rossems zoon. Het organiseerde kampioenschappen voor elektrische speelgoedauto’s en verkocht ook onderdelen voor die wagentjes. Maar de bekende bedrijfsinkomsten - als die er al waren - konden de stortingen niet verklaren. In 2014 ging het bedrijf failliet.

De speurders begonnen Van Rossems levenswandel in de gaten te houden. Uit afgeluisterde telefoongesprekken bleek dat Van Rossem en zijn vriendin er in werkelijkheid een dure levensstijl op nahielden. Tijdens luxueuze reizen naar Rusland, Egypte, Miami, Venetië, Sorrento, Sint-Petersburg of Zurich verbleef het koppel telkens in chique hotels. De trips werden opgefleurd met bezoekjes aan juweliers. Ze hadden in eigen land ook een villa gekocht en verfraaid. Dat gebeurde op naam van de Russische omdat alles bij Van Rossem werd aangeslagen. De speurders ontdekten dat voor de hypotheeklening een valse verklaring was afgelegd en dat een deel van de aankoop in het zwart gebeurde.

Ook na de breuk met de Russische in 2012 zagen de speurders verdachte stortingen opduiken op de rekening van zijn nieuwe vriendin. Opnieuw volgden dure reizen, aankopen van wagens zoals een Jaguar en diners in sterrenrestaurants. Alle facturen werden contant betaald. De speurders vonden ook sms’en waarin het steevast ging over cash geld.

Leefloon en sociale woning

Waar kwam al dat geld vandaan? Officieel moest Van Rossem het stellen met een klein pensioen. Hij zetelde dan ook slechts vier jaar in de Kamer voor zijn partij ROSSEM, van 1991 tot 1995. Hij vermeldde zo goed als geen inkomsten in zijn belastingaangifte. Zijn Russische partner leefde van een leefloon. Zijn nieuwe vriendin ontving een werkloosheidsuitkering en verbleef in een sociale woning.

Tijdens hun verhoren gaven Van Rossem en de vrouwen er allerlei verklaringen voor, gaande van leningen tot geërfd geld. Al gaf de Russische ook toe dat ze wel eens geld toegestopt kreeg van Van Rossem.

Het gerecht gelooft niet dat de Bruggeling het geld haalde uit zijn officiële activiteiten, zoals het organiseren van races met speelgoedauto’s of de verkoop van zijn collectie miniatuurtreinen. Mogelijk verdiende Van Rossem wel geld met het schrijven van thesissen en doctoraten voor studenten.

Ook bij zijn vzw Daniel Huet II, die hij in 2012 oprichtte voor zijn politieke partij en die nog altijd bestaat, zou nog geld zijn binnengestroomd in ruil voor (loze) beloftes op politieke mandaten.

En Van Rossem zou vier jaar geleden ook nog 80.000 euro hebben verdiend met het verkopen van een waardeloze licentie voor een Russische oliedeal die nooit doorgegaan is. Van Rossem wordt daarom nu ook vervolgd voor oplichting.

Het gerecht vermoedt vooral dat Van Rossem al die tijd nog geld verborgen hield uit zijn oude Moneytron-systeem. Daarmee had hij in de jaren 80 miljarden euro’s opgehaald bij rijke beleggers, die hij riante winsten voorhield. Het geld werd echter versluisd naar Zwitserse rekeningen en belandde in het criminele circuit.

Van Rossem kreeg er vijf jaar cel voor, maar de sporen naar het geld in het buitenland zijn nooit tot op het bot uitgespit. De speurders vermoeden nu dat Van Rossem al die jaren nog een fortuin verborgen hield op een Zwitserse rekening. Ze ontdekten ook dat enkele rijke ondernemers die vroeger al tijdens de Moneytron-jaren met Van Rossem in zee gingen, hem nog cash bleven toespelen.

Humo

Harde bewijzen dat Van Rossem jarenlang geld uit zijn Moneytron-verleden verborgen hield op rekeningen in Zwitserland, lijkt het gerecht niet te hebben. De speurders vonden alleen aanwijzingen in die zin, zoals een teruggevonden Zwitserse verkeersboete. Al is zo’n smoking gun juridisch niet nodig. Bij een vervolging voor witwassen is de bewijslast omgekeerd. De beklaagde moet de legale oorsprong van zijn vermogen kunnen aantonen.

Maar de speurders hebben een interview over het hoofd gezien dat Van Rossem in oktober vorig jaar gaf aan Humo. Dat is dan ook gepubliceerd toen hun onderzoek al was afgesloten. Tijdens een lang gesprek vroeg Humo of Van Rossem leedvermaak voelde toen zijn rijk instortte? Van Rossem: ‘Wees maar zeker. Mensen die kwamen zeggen: ‘Van Rossem, niet één Ferrari heb je nog’, terwijl het genoegen van hun gezicht spatte. Zo klein zijn mensen. Tot 2013 kon ik gelukkig denken: ‘Onnozelaars, ik verteer nog altijd tien tot twintig keer meer dan jullie!’ Want tot dan heb ik goed kunnen leven van wat overbleef op de Zwitserse bank. Die val naar beneden moest je tot dan dus wel met een korrel zout nemen, ik heb mijn ribben niet gebroken.’

De bekentenis verraste ook de journalist: ‘Al die tijd bent u wel blijven zeggen dat er geen geld in Zwitserland was.’ Daarop antwoordde Van Rossem vrank: ‘Met de politie die me tot vandaag op de hielen zit, moest ik dat wel volhouden. Ik heb het zelf niet uitgerekend, maar een ijverige ambtenaar heeft dat wel gedaan en komt tot bedragen van meer dan een miljoen euro per jaar. Ik ben al eens veroordeeld, maar er loopt nu nog een proces omwille van dat geld. Ze doen maar.’