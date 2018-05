Gesloten centrum voor gezinnen botst op verzet

De regering drukt door met een omstreden gesloten centrum voor gezinnen met kinderen in illegaal verblijf.

Gezinnen met kinderen in illegaal verblijf die weigeren het land te verlaten, kunnen vanaf juli worden opgesloten in aparte woningen tot hun gedwongen repatriëring. Dat meldt Het Laatste Nieuws. Er komen vijf aparte woningen op het domein van het gesloten centrum 127bis in Steenokkerzeel voor mensen in illegaal verblijf. Drie voor een gezin van maximaal zes personen, twee voor een gezin van maximaal acht personen. De gezinnen kunnen er maximaal vier weken worden vastgehouden.

Staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) wil de aparte woningen ook gebruiken om gezinnen uit te wijzen die aan de grens zijn tegen gehouden en een gevaar betekenen voor de nationale veiligheid. De bedoeling is de woonunits ook te gebruiken om families meteen vast te zetten bij een grote instroom van bepaalde nationaliteiten.

Controversieel

De opsluiting van kinderen is bijzonder controversieel. Het is op zich niet verboden, maar België werd intussen drie keer veroordeeld voor de omstandigheden waarin het gezinnen met kinderen opsloot. België stelde in 2008 een einde aan de praktijk na een veroordeling door het Europees Hof voor de Rechten van de Mens in Straatsburg.

De nieuwe regeling van Theo Francken moet nu een antwoord bieden op de Europese kritiek op het verleden. Opsluiting is volgens hem nodig omdat het huidige systeem onvoldoende werkt. De gezinnen met kinderen worden nu in afwachting van hun terugkeer ondergebracht in open terugkeerwoningen. Die staan ook bekend als 'Turtelhuisjes', naar de toenmalige minister van Migratie Annemie Turtelboom die ze invoerde.

De bewoners zijn in principe gebonden aan regels, maar zijn wel vrij om te gaan en staan waar ze willen. Maar ruim een derde van de gezinnen bleek de voorbije jaren het hazenpad te kiezen en in illegaal verblijf onder te duiken.

Daarom komt er een verstrenging, rekening houdende met de Europese bezwaren uit het verleden. Wie uit een terugkeerwoning vertrekt en later opnieuw geklist wordt, riskeert ultiem opsluiting tot repatriëring. Elk gezin krijgt een eigen woning met alle faciliteiten en speelruimte in de tuin van het domein. Er zijn ook leerkrachten voor onderwijs voorzien.

De 'family units' worden volledig afgesloten van het gesloten centrum. Dat de gezinnen in de jaren 2000 opgesloten werden zonder directe afscheiding van het collectieve gesloten centrum, was precies de aanleiding voor de veroordeling.

Paasakkoord

De omstreden maatregel zit al langer in de pijplijn. Ze is definitief goedgekeurd in het Paasakkoord een maand geleden, maar raakte nu pas bekend. De reden is dat premier Michel de regie en communicatie in de hand wil houden. Elke hint op de komst van een nieuw gesloten centrum voor kinderen leidt tot een storm van protest bij ngo's, middenveld en de politieke oppositie, wat aantoont hoe gevoelig het ligt.

Sinds de Soedan-heisa moeten migratie- en asieldossiers eerst langs de ministerraad passeren, hoewel dat in principe voor de goedkeuring van het gesloten centrum niet nodig was. 'Het beleid staat niet ter discussie, maar de communicatie rond asiel en migratie was niet altijd even gestroomlijnd. Daarom is er besloten voortaan eerst binnen de regering alle puntjes op de i te zetten', klinkt het in de regering. Het is geen toeval dat de MR gisteren een persmedeling rondstuurde met de mededeling dat het vol achter de komst van het centrum staat.

Michel is op zijn hoede sinds een vorige geplande maatregel in het migratiedossier een opstand in zijn partij veroorzaakte. De MR steunde aanvankelijk het plan om illegalen via huiszoekingen op te sporen, maar Michel maakte een bocht toen zijn eigen partijbasis flink aan het morren ging.

Michel trok het dossier naar zich toe en zou op het juiste moment met een nieuw voorstel naar buiten komen. De overlegronde is nog aan de gang, luidt het bij de premier. Het speelt ook mee dat het opnieuw broeit rond het station Brussel-Noord, waar vrijwilligers via menselijke kettingen in het verzet gaan tegen de geplande politie-acties tegen de migranten die er zich ophouden.

Fors protest

Opnieuw is er fors, vooral Franstalig verzet tegen de opsluiting van gezinnen met kinderen. Vluchtelingen- en kinderrechtenorganisaties reageren boos, net als de linkse oppositiepartijen. Oppositiepartij Ecolo laat weten dat de Kamercommissie Binnenlandse Zaken op 22 juni een bezoek plant aan het gesloten centrum in aanbouw. Ecolo is, net als PS en cdH, radicaal tegen de komst van het centrum gepland.

Alexis Deswaef van de Liga voor Mensenrechten leidde begin mei een delegatie parlementsleden rond op de site. Hij nam er foto's die hij ook aan De Tijd bezorgde. De advocaat stelt dat de opsluiting van kinderen, ondanks de ingrepen van Francken, ook dit keer de juridische toets van Europa niet zal volstaan.

Frankrijk is in 2016 veroordeeld omdat het een kind van nog geen jaar had ondergebracht in een centrum naast de luchthaven van Toulouse. Alexis Deswaef Liga voor de Rechten van de Mens