Getouwtrek over sancties langdurig zieken

De federale regering wil tegen de zomer sancties invoeren voor bedrijven die de terugkeer van zieke werknemers boycotten. Of die boetes automatisch worden toegekend, zorgt voor onrust binnen de coalitie.

Normaal had de beslissing vorige week al op de ministerraad moeten vallen, maar het punt werd op de valreep nog van de agenda gehaald. Er was nog te veel onenigheid, klinkt het.

De regering was nochtans een jaar geleden al tot een principeakkoord gekomen over sancties voor werknemers en bedrijven. Langdurig zieken die onvoldoende meewerken om terug aan het werk te gaan, zullen gedurende een maand 5 tot 10 procent van hun ziekte-uitkering moeten inleveren.

Bedrijven met meer dan 50 werknemers zullen op hun beurt boetes tot 800 euro riskeren als ze de terugkeer van ziek personeel op de werkvloer onmogelijk maken.

Het bleef een jaar stil rond de erg gevoelige maatregel. Pas bij de begrotingsonderhandelingen voor de paasvakantie kwam er opnieuw beweging en spraken de coalitiepartners af om door te zetten met de sancties. Minister van Werk Kris Peeters (CD&V) en minister van Sociale Zaken Maggie De Block (Open VLD) zouden samen een wetsontwerp uitwerken dat in april op de ministerraad moest worden goedgekeurd, zodat de sancties nog voor de zomervakantie van kracht kunnen worden.

Twistpunt

Maar binnen de regering raken de coalitiepartners het niet eens. Het voornaamste twistpunt is vanaf wanneer een werkgever een boete krijgt. Gebeurt dat automatisch als de arbeidsgeneesheer oordeelt dat re-integratie van de zieke mogelijk is en het bedrijf daar niet op ingaat? Of kunnen werkgevers de sanctie ontlopen als ze aantonen dat ze hun best hebben gedaan om aangepast werk te zoeken?

Op het kabinet van Peeters heeft men goede hoop dat de zaak deze week kan worden uitgeklaard. De sanctie zou enkel gelden voor bedrijven die manifest niets ondernemen. ‘Als een bedrijf een re-integratieplan opstelt of motiveert waarom re-integratie niet mogelijk is, dan volgt nooit een sanctie’, klinkt het. ‘Dat is enkel het geval als bedrijven helemaal niets ondernemen en dan nog kunnen ze in beroep gaan.’

Factuur van 7 miljard

De sancties moeten het sluitstuk vormen van het nieuwe beleid om zieken terug aan het werk te krijgen en de toename van de arbeidsongeschiktheid af te remmen. Het aantal langdurig zieken piekt op zo’n 400.000. De factuur van de ziekte-uitkeringen is daarmee opgelopen tot ruim 7 miljard euro. Dat is meer dan de uitgaven aan werkloosheidsuitkeringen.

De sancties dienen als stok achter de deur om zowel werknemers als werkgevers echt werk te laten maken van de re-integratie. Wie niet meewerkt gaat vandaag vrijuit.

De christelijke vakbond ACV oogstte onlangs forse kritiek omdat hij zijn leden opriep tot een boycot. Als zieken vrezen dat de werkgever aanstuurt op ontslag, gaan ze beter niet in op een oproep van de arbeidsgeneesheer voor een re-integratietraject, klonk het advies. Met de sancties zal de zieke die niet komt opdagen een maand lang 10 procent van zijn uitkering verliezen.

Werkgevers zenuwachtig

Dat de politiek op zich laat wachten, leidt tot zenuwachtigheid in werkgeverskringen. ‘Je kan werkgevers niet straffen voor iets wat ze niet in hun macht hebben’, zegt Bart Buysse, directeur-generaal van het Verbond van Belgische Ondernemingen (VBO).

‘Als werkgever weet je soms niet eens waarom iemand thuis zit. Als je contact probeert te leggen en de zieke werknemer reageert niet, dan kan je weinig beginnen. Er mag daarom pas sprake zijn van responsabilisering als de arbeidsgeneesheer geoordeeld heeft dat re-integratie mogelijk is en het bedrijf toch geen actie onderneemt.’