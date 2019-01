Gevaar op stroomtekort is geweken

Het gevaar op een stroomtekort deze winter is geweken. Dat liet minister van Energie Marie Christine Marghem (MR) woensdag verstaan. Er zijn weer genoeg centrales operationeel.

Zelfs als het eind januari fors kouder wordt, zijn er geen zorgen meer over de elektriciteitsbevoorrading in ons land. ‘We kennen weer een normale situatie’, zei Marghem na afloop van het wekelijkse overleg met de energiesector. ‘Er is geen bijzondere ongerustheid meer, nu vier van de zeven kerncentrales draaien.’

Door de problemen in de kerncentrales dreigden januari en februari moeilijke maanden te worden voor de energiebevoorrading in ons land. Zeker bij temperaturen onder het vriespunt en weinig wind dreigde een stroomtekort. In het ergste geval zouden via het afschakelplan afwisselend verschillende regio’s enkele uren zonder stroom gezet moeten worden.

Met de heropstart van de kerncentrales Tihange 3 en Doel 4 is het gevaar deze winter geweken. Zelfs als het eind januari fors kouder wordt, kan dat volgens Marghem worden opgevangen, omdat tegen dan Doel 2 heropstart moeten zijn. ‘Ook Nemo, de nieuwe hoogspanningslijn met het Verenigd Koninkrijk, zal dan operationeel zijn, waardoor we 1.000 megawatt aan elektriciteit extra kunnen invoeren’, zei Marghem.

Prijzen normaliseren

De minister ziet zich gesterkt in die overtuiging door de normalisering van de groothandelsprijzen voor elektriciteit. Toen de problemen met de kerncentrales in september opdoken, leidde dat tot een prijsexplosie, maar intussen zitten de prijzen weer op het niveau van voor september en zelfs iets er onder.

Eind december zag de situatie er nog even bijzonder slecht uit. De heropstart van de kernreactoren Doel 1 en Doel 2 werd uitgesteld en ook Doel 4 moest een week na de heropstart al weer worden stilgelegd, nadat door een verstopte filter een pomp was uitgevallen. Van de zeven kerncentrales in ons land waren tussen 21 en 27 december enkel Doel 3 en Tihange 1 nog operationeel. Het Belgische nucleaire park heeft een vermogen van 5.920 megawatt (MW) en daarvan had uitbater Engie Electrabel nog slechts een kleine 2.000 MW in productie.

Import

Tegen de jaarwisseling werden de problemen opgevangen door de geleidelijke heropstart van Doel 4 en doordat Tihange 3 sneller dan voorzien groen licht kreeg om weer op te starten. Voor de nucleaire waakhond FANC volstond de eerste fase van de betonherstellingswerken aan een bunker waarin noodsystemen zijn ondergebracht. Daardoor kon de centrale twee maand eerder dan gedacht weer opstarten.