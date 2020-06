Gevecht om vakantiegeld van tijdelijk werklozen

Werknemers die tijdelijk werkloos zijn, krijgen voor die niet-gewerkte dagen toch vakantiegeld. De factuur voor de bedrijven loopt op tot 600 miljoen euro, waardoor de bedrijfswereld hoopt dat de overheid tussenkomt. Omdat het over zo’n grote som geld gaat en het gat in de begroting al gigantisch is, staat die daar niet voor te springen.

Het vakantiegeld van Belgische werknemers wordt op een ingewikkelde manier berekend. Er is een apart stelsel voor arbeiders en bedienden, maar het komt er in beide gevallen op neer dat het vakantiegeld van 2021 wordt uitbetaald op basis van de gewerkte dagen dit jaar. De vraag daarbij is wat gebeurt met de dagen waarop werknemers tijdelijk werkloos zijn.

Net de bedrijven die het zwaarst zijn getroffen, krijgen de rekening gepresenteerd. Monica De Jonghe Directeur-generaal VBO

Om de koopkracht van de werknemers te beschermen werd in het begin van de coronacrisis beslist dat periodes van tijdelijke werkloosheid niet tot minder vakantiegeld mogen leiden. In periodes van tijdelijke werkloosheid door overmacht bouwen werknemers in principe geen rechten op voor vakantiegeld. Maar in samenspraak met de sociale partners besliste de overheid dat bedrijven toch geld opzij moeten zetten voor hun werknemers.

Het Verbond van Belgische Ondernemingen (VBO) waarschuwt dat bedrijven zo op kosten worden gejaagd. ‘Toen de beslissing viel, dachten we nog dat werknemers maar kortstondig tijdelijk werkloos zouden zijn. Nu weten we wel beter’, zegt Monica De Jonghe, de directeur-generaal van het VBO.

Serieuze extra kosten

De factuur voor de bedrijven loopt snel op. Voor de arbeiders zijn precieze berekeningen gemaakt: dit jaar gaat het om 380 miljoen euro. Voor de bedienden komt daar minstens 200 miljoen euro bij, waardoor het totale kostenplaatje naar de 600 miljoen euro gaat. Voor ondernemingen die door de coronacrisis al op kosten worden gejaagd, betekent dat serieuze extra kosten.

‘Net zomin als werknemers iets aan de coronacrisis kunnen doen, kunnen de bedrijven er iets aan doen. Net de bedrijven die het zwaarst zijn getroffen, krijgen de rekening gepresenteerd’, zegt De Jonghe, die hoopt dat de overheid de kosten op zich neemt. Zowel de vakbonden als de werkgevers zijn daar vragende partij voor.