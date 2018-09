Gevlucht Servisch gezin opgepakt

De Servische moeder die met haar vier kinderen eerst opgesloten zat in een gesloten centrum en dan de benen nam uit een open terugkeerwoning, is opnieuw opgepakt.

De vaudeville rond de uitwijzing van een familie in illegaal verblijf blijft duren. De moeder met vier kinderen is door de poltie opgepakt in het Oost-Vlaamse Kruibeke nadat ze enkele dagen geleden vluchtte uit een open terugkeerwoning in het naburige Sint-Gillis-Waas. Die woningen zijn in principe bedoeld om gezinnen voor te bereiden op terugkeer.

De familie wordt nu opnieuw opgesloten in de familie-woningen van het gesloten centrum in Steenokkerzeel. Daar zat het gezin - de vader zit in een Belgische gevangenis - tot begin deze week opgesloten in afwachting van hun repatriëring naar Servië. Maar de Dienst Vreemdelingenzaken, die verblijf in ons land regelt en controleert, moest het gezin opnieuw vrijlaten omdat de maximale opsluitingstermijn van een maand was verstreken.