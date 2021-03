Gewesten pakken samen roetfilterfraude aan

De drie gewesten hebben een akkoord gesloten om eendrachtig een einde te maken aan roetfilterfraude. Vanaf 1 juli zullen autokeurcentra over heel het land apparatuur kunnen aankopen voor een deeltjestellertest.

Momenteel is de autokeuring niet in staat om dieselwagens met defecte of weggehaalde roetfilters op te sporen. Met een deeltjestellertest (PN-meting) zou dat wel kunnen.

Ten laatste op 1 juli 2022 zal een deeltjestellertest ingezet worden tijdens de jaarlijkse autokeuring van dieselwagens, melden de Vlaamse en Brusselse ministers van Mobiliteit Lydia Peeters (Open Vld) en Elke Van den Brandt (Groen), en de Waalse minister van Verkeersveiligheid Valerie De Bue (MR).

De drie ministers zijn het eens geraakt over een lastenboek voor de autokeurcentra. Die zullen voortaan apparatuur kunnen aankopen om specifiek te controleren op roetfilterfraude. In een eerste fase worden alle voertuigen en bestelwagens met een dieselmotor vanaf euronorm 5b en recenter gecontroleerd. Op termijn willen de ministers bestuderen of deze maatregel uitgebreid kan worden naar vrachtwagens, bussen en benzinewagens.

Rode en groene kaart

Wanneer een voertuig meer dan 1 miljoen fijnstofdeeltjes per kubieke centimeter uitstoot, krijgt het een rode kaart. De roetfilter is dan kapot of weggehaald, en moet dus binnen de 14 dagen vervangen worden. Daarna moet de wagen opnieuw naar de keuring.

Als een voertuig minder dan 250.000 fijnstofdeeltjes per kubieke centimeter uitstoot, krijgt het een groene kaart. Voor de wagens die zich in de grijze zone tussen 250.000 en 1 miljoen fijnstof deeltjes bevinden, wordt een overgangsperiode van 2 jaar voorzien.