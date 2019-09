Gezichtsherkenning op Zaventem mag niet

Dat schrijft De Standaard vrijdag en wordt bevestigd door het Controleorgaan op de Politionele Informatie (COC). De commissaris-generaal van de federale politie, Marc De Mesmaeker, kondigde in juli in weekblad Knack aan dat er camera's voor automatische gezichtsherkenning zouden ingezet worden op de luchthaven. Daarvoor was volgens hem geen wetswijziging nodig.

Gegevensbescherming

Volgens Schuermans zal in elk geval eerst werk moeten gemaakt worden van een 'Data Protection Impact Assessment' of DPIA, een gegevensbeschermingseffectbeoordeling, waarin nagegaan wordt of de maatregel in overeenstemming is met het gegevensbeschermingsrecht. Dat is nog niet gebeurd, hoewel het wettelijk verplicht is. 'Maar als ze het willen uitrollen zoals ze van plan waren, dan is dat op dit moment problematisch. Er zal wetgevend moeten ingegrepen worden', zegt Schuermans.