Gezondheid en veiligheid grotendeels gespaard bij begrotingsopmaak

De regering-De Croo mikt volgend jaar ook op nieuw sociaal beleid. Zo stijgt het geboorteverlof in deze legislatuur van 10 naar 20 dagen, zowel voor de werknemers als voor de zelfstandigen. Ook het minimumpensioen voor werknemers en zelfstandigen stijgt tegen 2024 in totaal met 11 procent of 2,75 procent per jaar.