Ghelamco huurt proffen in om Eurostadion te redden

Een legertje professoren onder leiding van mobiliteitsexpert Dirk Lauwers is in opdracht van de projectontwikkelaar Ghelamco bezig met een draagvlakstudie voor het Eurostadion op parking C van de Heizel.

Ghelamco-topman Paul Gheysens laat zijn plannen voor het Eurostadion op parking C van de Heizel in Brussel niet los. Het leek eind januari nochtans definitief game over voor het voetbalstadion, nadat Vlaams minister van Omgeving Joke Schauvliege (CD&V) Ghelamco een bouw- en milieuvergunning weigerde.

Schauvliege beoordeelde het project als strijdig met de opgelegde bouwnormen en op mobiliteitsvlak zijn er onvoldoende garanties om een verkeersinfarct op de Brusselse Ring te vermijden.

Ghelamco is in alle stilte met een nieuw aanvalsplan begonnen om het project nieuw leven in te blazen. De projectontwikkelaar heeft een team wetenschappers van de universiteit Antwerpen aangesteld, onder leiding van de professoren Dirk Lauwers (mobiliteit) en Tom Coppens (stedenbouw).

Zij moeten de motieven voor de weigering tegen het licht houden. ‘Er zijn een aantal inconsistenties’, zegt Philip Neyt, bestuurder bij Ghelamco.

‘Het is vreemd dat onze vergunning geweigerd is omdat er vraagtekens worden gezet bij de mobiliteits- en milieu-impact, terwijl we groen licht hadden gekregen voor het milieueffectenrapport. Bizar. Bovendien is de mobiliteitsimpact berekend op verkeersmodellen die binnen de Vlaamse overheid gecontesteerd worden.’

Kluwen van projecten

Het team planologen, milieuspecialisten en experts mobiliteit wordt nu een ‘second opinion’ gevraagd. Zij moeten de plannen opnieuw doorrekenen. Ghelamco heeft onder meer eigen software gekocht om de mobiliteitsmodellen te toetsen.

De bedoeling is om de studie niet alleen te beperken tot parking C en de Vlaamse Noordrand. Daar staan de komende jaren heel wat grote stedelijke en infrastructuurprojecten op stapel.

Ze staan gepland op een boogscheut van elkaar, waardoor 'de toekomstige verkeerssituatie amper in te schatten valt als ze niet gecombineerd in één model gevat worden.'

‘Het gaat onder meer om het Eurostadion, de winkelcomplexen Neo en Uplace, een nieuw tramnet naar de luchthaven en het project TOP Noordrand, dat onder meer de oude NAVO-site moet herontwikkelen’, zegt professor Dirk Lauwers.

‘Daar komt mogelijk nog een nieuw stadion voor de voetbalclub Anderlecht bij. En er zijn ook nog werken gepland voor de herstructurering van de Ring en de aanleg van fietssnelwegen.’

Schermvullende weergave ©Mediafin

Lauwers en zijn team gaan ook spreken met alle betrokkenen bij het dossier. Ze zullen de standpunten in kaart brengen van onder meer actiegroepen, randgemeenten en buurtbewoners. ‘Uiteindelijk hopen we dat de professoren Lauwers en Coppens en hun experts ook voorstellen en methodes formuleren om de knoop te ontwarren.'

'Wij voorzagen in onze plannen 30 tot 40 miljoen investeringen voor de vlotte doorstroming van autoverkeer, in openbaar vervoer en in fietsstallingen. We willen zeker zijn dat er een duurzame oplossing komt, met zo weinig mogelijk overlast’, stelt Neyt.

Burgerbewegingen

Dat Ghelamco bij Lauwers uitkomt, is geen toeval. Hij is een grote naam onder Vlaamse mobiliteitsexperts. Hij is onder meer door de Antwerpse burgerbewegingen gevraagd om zijn licht te werpen op de mobiliteitsknoop in Antwerpen.

De stad Vilvoorde baseerde zich ook op studiewerk van Lauwers om bij de Raad van State bezwaar in te dienen tegen het shoppingcomplex Uplace, op een boogscheut van het Eurostadion. De Raad van State vernietigde uiteindelijk het ruimtelijk plan dat Uplace zijn juridische onderbouw gaf.

Wie is Dirk Lauwers? Dirk Lauwers (Universiteit Antwerpen) is een grote naam onder de Vlaamse mobiliteitsexperts. De ruimtelijk planner heeft 25 jaar ervaring in binnen- en buitenland als adviseur bij complexe stedelijke en infrastructuurprojecten. Hij werkt onder meer rond de Limburgse Noord-zuidverbinding, een geplande verbindingsweg die al 50 jaar in het slop zit en de Vlaamse regering nu probeert los te trekken. Hij is ook betrokken bij de opmaak van het milieu-effectenrapport voor de Antwerpse Oosterweelverbinding, de mobiliteitsimpact van de voorstellen voor de overkapping van de Ring en een groter mobiliteitsplan voor de Antwerpse regio. Lauwers werkte ook als adviseur voor het Vlaams parlement bij het decreet op complexe projecten, een versnelde procedure om grootschalige infrastructuurprojecten van de grond te krijgen.

Ghelamco voert een strijd op meerdere fronten om het Eurostadion drijvende te houden. Het bedrijf ging tegen de beslissing van Schauvliege in beroep bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen, een Vlaams vehikel om beroep aan te tekenen bij bouwbetwistingen.