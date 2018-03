Goede Vrijdagakkoord over pensioenen en Energiepact

De regering-Michel heeft een akkoord bereikt over de zware beroepen en het Energiepact. Dat laat de woordvoerder van de premier weten.

Bij de aanvang van de ministerraad bleek al dat de gesprekken goed waren opgeschoten in het kernkabinet. 'Over sommige zaken staan we dicht bij een akkoord', zei vicepremier Alexander De Croo (Open VLD). Hij verwees naar het Energiepact, waarin bevestigd wordt dat de kerncentrales tegen 2025 sluiten.

De N-VA stond lang op de rem, omdat de partij vreesde dat de bevoorrading niet verzekerd was en dat de energieprijzen zouden oplopen als alle kerncentrales in 2025 worden gesloten. Ondanks alle rapporten die gemaakt werden, bleef de N-VA vraagtekens plaatsen bij de cijfers. De N-VA zat daarbij op één lijn met de industrie, die al evenmin overtuigd was dat de kernuitstap een haalbare kaart is.

Nu is er toch een akkoord. De kernuitstap is wettelijk verankerd en vicepremier Jan Jambon (N-VA) besefte dat er geen meerderheid is om die wet te wijzigen. De regering heeft beslist dat de energiesituatie nauwgezet wordt opgevolgd in een permanente monitoring. 'Jaar na jaar wordt gekeken of de kernuitstap houdbaar is. Als dat het geval is, gaan we naar een volledige kernuitstap. Als blijkt dat die niet houdbaar is, moeten bijkomende maatregelen genomen worden', aldus Jambon.

Een capaciteitsvergoedingsmechanisme moet bijkomende productiecapaciteit mogelijk maken om de bevoorrading te garanderen. In concreto wordt een steunmechanisme uitgewerkt voor de bouw van nieuwe gascentrales, die de sluiting van de kerncentrales moeten opvangen.

Een energienorm moet garanderen dat de energiekosten in België niet hoger oplopen dan in onze buurlanden, 'zodat de concurrentiekracht van onze ondernemingen en de koopkracht van de gezinnen gevrijwaard blijven'. 'Bijzondere aandacht' zal gaan naar de kosten van gas en elektriciteit voor energie-intensieve bedrijven, verzekert de regering.

Betonstop

De doorbraak in de federale regering maakt het meteen ook mogelijk te landen in de Vlaamse regering. Daar had minister van Energie Bart Tommelein (Open VLD) de goedkeuring van de betonstop van minister van Omgeving Joke Schauvliege (CD&V) gekoppeld aan de goedkeuring van het Energiepact. Dat de N-VA kan leven met het Energiepact betekent dat ook de betonstop kan worden goedgekeurd.

Die betonstop - eigenlijk het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen - houdt in dat vanaf 2040 in Vlaanderen geen open ruimte meer mag worden aangesneden, waardoor heel wat bouwgebieden verdwijnen.

Zware beroepen

Premier Charles Michel (MR) is er ook in geslaagd een akkoord te bereiken over de zware beroepen. In dat dossier had de N-VA nog meer de hakken in het zand gezet, uit vrees dat de pensioenhervorming helemaal werd uitgehold.

Minister van Pensioenen Daniel Bacquelaine (MR) had met de vakbonden al enkele criteria uitgewerkt om te bepalen welke beroepen zwaar zijn. Die zijn een zware fysieke belasting, een veiligheidsrisico of onregelmatige uren. Stress is een verzwarend criterium. Dat vonden de N-VA en Open VLD veel te ruim, waardoor nauwelijks iemand langer zou moeten werken.