'Goede evolutie' in dossier Brussels Airlines

De investeringsmaatschappij FPIM is hoopvol over een deal rond de redding van Brussels Airlines, maar het laatste woord in de onderhandelingen is nog niet gevallen.

Vrijdagochtend vond digitaal overleg plaats tussen Brussels Airlines, de moedermaatschappij Lufthansa en de investeringsmaatschappij FPIM, die namens de federale regering onderhandelt over staatssteun voor de Belgische vliegmaatschappij. Daar werd duidelijk dat de gesprekken de goede kant uitgaan. 'Er is een goede evolutie, maar we zijn er nog niet', klinkt het. Een harde overeenkomst is er dus nog niet.

De gesprekken tussen de partijen werden serieuzer na een uitval van Minister van Financiën Alexander De Croo (Open VLD) in het parlement deze week. Hij weet het uitblijven van een deal bijna volledig aan Lufthansa, dat zich weinig constructief zou opstellen. Donderdagavond gaf De Croo de top van de regering nog een stand van zaken over het dossier.

Garanties

2026 herstructurering De regering eiste dat Lufthansa zijn businessplan voor Brussels Airlines tot 2023, dat vooral een grote herstructurering met 1.000 afdankingen omvat, uitbreidt tot 2026, wat het personeel meer groeiperspectief biedt.

De regering tobt sinds 17 maart over de 290 miljoen euro die nodig is om de luchtvaartmaatschappij heelhuids de coronacrisis door te loodsen. In ruil voor dat staatsgeld wil FPIM garanties van Lufthansa. De regering eiste dat Lufthansa zijn businessplan tot 2023, dat vooral een grote herstructurering met 1.000 afdankingen omvat, uitbreidt tot 2026, wat het personeel meer groeiperspectief biedt. Lufthansa moet zelf investeren in het ondergefinancierde Brussels Airlines, het sociaal overleg respecteren en zo weinig mogelijk mensen ontslaan. In dat plan zijn ook sancties opgenomen voor als het moederbedrijf zijn beloftes niet nakomt.