Goedkopere F-35 biedt Michel kans om dossier te ontmijnen

Premier Charles Michel (MR) ziet zijn kans schoon om onder het Franse voorstel voor het Rafale-gevechtsvliegtuig uit te komen, zonder de Franse president Macron voor het hoofd te stoten.

De F-35-toestellen kosten minder dan België heeft begroot. Dat heeft Jack Crisier, een bestuurder van Lockheed Martin, gisteren gezegd op het luchtvaartsalon van het Britse Farnborough. Het Amerikaanse Lockheed Martin is de fabrikant van de F-35, een van de twee jets die in de running is om de Belgische F-16’s te vervangen. ‘Ik ben heel tevreden over onze prijs’, zei Crisier, zonder concrete cijfers te geven.

In militaire kringen was al langer te horen dat de offerte voor de F-35 van Lockheed Martin en ook die voor de Eurofighter van het gelijknamige Europese consortium onder de geraamde kostprijs van 3,6 miljard euro zijn gebleven. Dat is het bedrag dat de regering-Michel heeft vooropgesteld om 34 nieuwe gevechtsvliegtuigen te kopen.

3,6 miljard De aankoop van nieuwe gevechtsvliegtuigen kost minder dan de geraamde 3,6 miljard euro.

De biedprocedure, waaraan de F-35 en de Eurofighter hebben deelgenomen, heeft duidelijk gemaakt dat de aankoop van nieuwe gevechtsvliegtuigen beduidend minder zal kosten dan de begrootte 3,6 miljard euro. Het biedt Michel een kans om het heikele politieke dossier te ontmijnen.

Ontwikkeling vliegtuig

Het niet gebruikte deel van het budget kan België spenderen aan een toegangsticket om mee te kunnen doen aan de ontwikkeling van een Europees gevechtsvliegtuig. Dat is het partnerschap dat Frankrijk buiten de officiële Belgische procedure heeft voorgesteld. Als België opteert voor de Rafale, het Franse gevechtsvliegtuig van Dassault, dan zouden we ook in een partnerschap stappen met de Fransen om een nieuw Europees gevechtsvliegtuig te bouwen.

Ook Michel wil graag meestappen in de uitbouw van een Europese defensie. Hij liet dan ook de deur open voor de Fransen, al was het maar omdat hij Macron - met wie de premier goede relaties heeft - niet wandelen wilde sturen. Maar Michel zat wel gewrongen met de hele zaak, omdat de Fransen hun aanbod buiten de Belgische procedure om deden.

Dat veroorzaakte spanningen in de regering, vooral met minister van Defensie Steven Vandeput (N-VA). Die vreesde dat België juridisch in nesten zou komen en liet meteen verstaan dat de Fransen zichzelf buitenspel hadden gezet.

Geste

Sindsdien wordt achter de schermen druk gezocht naar een elegante uitweg, waarvan de contouren zich stilaan aftekenenen. Zo liet de premier onlangs verstaan dat het juridisch moeilijk ligt om een geheimhoudingsclausule te tekenen. De Fransen vragen dat voor ze de gevraagde informatie over de Rafale vrijgeven. ‘Het gaat in de goede richting’, luidde de commentaar vanuit de N-VA daarbij.

Doordat Michel geld over heeft bij de aankoop van nieuwe gevechtsvliegtuigen, kan hij een geste doen naar Parijs. Zonder voor de Rafale te opteren, kan hij wel mee in het Frans-Duits partnerschap voor de ontwikkeling van een nieuw Europees gevechtsvliegtuig stappen. Dat zijn politiek twee vliegen in een klap: goedkopere vliegtuigen en meewerken aan het Europees defensieverhaal van de toekomst.