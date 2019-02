Google weigert satellietbeelden kerncentrales te blurren

Ondanks een officieel verzoek van de nucleaire waakhond FANC en de minister van Binnenlandse Zaken blurt Google de satellietbeelden van kerncentrales in ons land niet. Het FANC, dat een echt veiligheidsrisico ziet, laat het daar niet bij.

Het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC) verstuurde op 18 oktober samen met de vorige minister van Binnenlandse Zaken, Jan Jambon (N-VA), een brief naar de internetgigant Google. Daarin vroegen ze op de gratis webapplicatie Google Earth alle satellietbeelden van de kerncentrales in ons land te blurren. Google heeft nog altijd niet gereageerd op dat verzoek, laat minister van Binnenlandse Zaken Pieter De Crem (CD&V) weten aan PS- en Ecolo-parlementsleden. En de internetgigant is ook niet van plan in te gaan op de vraag van het FANC en de minister, vernam De Tijd.

‘Er zijn wel contacten geweest over die kwestie, maar er is in België geen juridische basis om Google te vragen die beelden te verwijderen. Als dat juridisch kader er wel was, zouden we dat doen. Want Google opereert in een juridisch kader’, zegt Google Belgium-woordvoerder Michiel Sallaets.

Die beelden moeten geblurd worden en we zullen alle mogelijke pistes onderzoeken om dat gedaan te krijgen. Ines Venneman Woordvoerster nucleaire waakhond FANC

‘De beelden voor Google Earth worden vaak genomen door andere partijen. Die verkopen ze, ook aan Google. Aan die partijen kan de overheid vragen de beelden van de kerncentrales te blurren. Dat ligt anders voor Google Maps en Street View, waar Google zelf eigenaar is van de beelden en er zaken aan kan veranderen.’

Risico voor aanslagen

Uit een veiligheidsanalyse van het FANC was gebleken dat de publieke en scherpe luchtbeelden van de nucleaire sites in Doel en Tihange een risico vormen, onder andere voor aanslagen. Ook de Franse onderzoekscommissie voor nucleaire veiligheid had in een rapport al aangekaart hoe risicovol het is dat satellietbeelden van de kerncentrale in Tihange in enkele muisklikken te vinden zijn.

Wat doet Vlaamse overheid? Wat doet Vlaamse overheid? De federale nucleaire waakhond FANC richt zijn pijlen op Google Earth om de satellietbeelden van de kerncentrales in ons land wazig te maken. Maar wie surft naar de website Geopunt.be van de Vlaamse overheid vindt ook daar scherpe luchtbeelden van de kerncentrales en andere gevoelige sites terug. Op die website kan je de geografische informatie van de vroegere Geo-Loketten van de Vlaamse overheid raadplegen.

FANC-woordvoerster Ines Venneman laat weten dat het agentschap zich niet neerlegt bij de weigering van Google. ‘Wij blijven bij ons standpunt. De veiligheid van de nucleaire installaties is een prioriteit voor ons. Die beelden moeten geblurd worden en we gaan alle mogelijke pistes onderzoeken om dat gedaan te krijgen. In eerste instantie gaan we proberen het voorbeeld van Defensie te volgen. Die kreeg het wel gedaan satellietbeelden van militaire sites te laten blurren.’

Navo-luchtmachtbasis

Het klopt dat de Google Earth-beelden van de NAVO-luchtmachtbasis in Kleine-Brogel - na jaren aandringen van Defensie en zelfs dreigen met een rechtszaak - zijn geblurd. Maar Defensie wilde veel meer militaire installaties laten blurren. In april 2016 wilde toenmalig minister van Defensie Steven Vandeput (N-VA) liefst een honderdtal militaire doelwitten onherkenbaar laten maken. Maar op Kleine-Brogel na, waar kernwapens zouden liggen zijn militaire basissen in ons land, zoals die in Evere en Casteau (SHAPE), nog haarscherp terug te vinden op Google Earth.

Ook de kerncentrales in andere landen zoals Nederland zijn lang niet altijd geblurd op Google Earth, zo blijkt. Volgens het FANC is de situatie in verschillende landen ‘moeilijk te vergelijken’.

QR-code op het dak