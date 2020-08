Gratis railpass opnieuw uitgesteld

De periode waarin de geïnteresseerden de gratis pas kunnen aanvragen, zal nog voor 1 september starten, klinkt het. Dat zal kunnen via de website van de NMBS of een callcenter. 'Ermee reizen zal dus mogelijk zijn vanaf 5 oktober.'

De beslissing is genomen in de marge van de Nationale Veiligheidsraad. Het uitstel komt er om 'sanitaire redenen'. De gratis railpass kon worden gebruikt tot 28 februari, maar die periode wordt nu verlengd tot 31 maart. De pas geldt voor 12 gratis trajecten, 2 per maand over een periode van 6 maanden.