Groen is grootste winnaar volgens peiling

Het klimaat is hot. Niet alleen bij de klimaatspijbelaars, maar ook bij de kiezers. Dat blijkt uit een peiling van Het Laatste Nieuws en VTM die vrijdag werd bekendgemaakt.

Mochten het vandaag verkiezingen zijn, zou Groen 15,6 procent scoren. Dat is het beste resultaat in een peiling voor de groenen ooit en bijna een verdubbeling in vergelijking met de score bij de verkiezingen van 2014 (8,6 procent). In de vorige peiling, die in december werd afgenomen, kregen de groenen nog ruim 3 procentpunten minder. De peiling is afgenomen bij 1.000 Vlamingen en heeft een foutenmarge van 3,1 procentpunt.

De groenen profiteren van de klimaatbetogingen en de interesse voor het klimaat die dat heeft opgewekt in elke Vlaamse huiskamer. Het is dan ook geen toeval dat de sp.a vrijdag in verschillende kranten de aanval op Groen heeft ingezet. De sp.a ziet met lege ogen aan hoe haar concurrent kapitaliseert op het groene thema. Ze trekt daarom de kaart van de koopkracht. De Vlaamse socialisten wijzen erop dat de klimaatmaatregelen die de groenen willen invoeren de portemonnee van de mensen zullen treffen. ‘Neem de lage-emissiezone voor heel Vlaanderen waar Groen voor pleit. Dat klinkt mooi, maar Vlamingen uit de Westhoek of uit Limburg moeten hun auto dan vervangen door een duurdere elektrische wagen’, waarschuwt sp.a-voorzitter John Crombez.

Het is niet de eerste keer dat de groenen onder vuur komen te liggen. Voorlopig glijdt kritiek van hen af als water van een eend.

De peiling werd afgenomen in de periode dat Vlaams minister van Omgeving Joke Schauvliege (CD&V) ontslag moest nemen, nadat ze beweerd had dat de Staatsveiligheid een complot ziet achter de klimaatbetogingen. Maar CD&V verliest daar geen stemmen door. De partij haalt 15 procent, ongeveer evenveel als in de vorige peiling. Dat is wel een pak minder dan het resultaat van 2014 (18,6 procent).

Groen lijkt zijn winst vooral aan de linkerzijde van het politieke spectrum te halen. Zowel de PVDA als de sp.a verliest terrein sinds de peiling van december. Ook Open VLD verliest licht. Die verschuivingen blijven wel binnen de foutenmarge.

N-VA

Terwijl Groen aan de linkerkant hoge toppen scheert, doet de N-VA dat aan de rechterkant. De partij houdt stand op 27,4 procent. Dat is 5 procentpunten minder dan bij de verkiezingen van 2014, maar sommigen in de partij hadden erger gevreesd na visagate. Die affaire bracht het N-VA-goudhaantje Theo Francken in verlegenheid. Francken werkte samen met Melikan Kucam, een N-VA-gemeenteraadslid dat in de cel zit omdat hij vermoedelijk grof geld verdiende met het verkopen van humanitaire visa aan Assyrische christenen.

Francken is niet langer de populairste politicus - hij moet zijn voorzitter Bart De Wever laten voorgaan- maar de partij blijft met voorsprong de grootste. Wat de N-VA verliest tegenover 2014 vloeit volledig naar het Vlaams Belang, dat 11,1 procent scoort. Dat is 5 procentpunten beter dan bij de verkiezingen van 2014. Het ziet er dus naar uit dat de N-VA met haar campagne zal proberen een deel van haar weggelopen kiezers terug te winnen.

Ellenlange onderhandelingen

Ook in Franstalig België scoren de groenen goed. Ecolo is de grootste partij in Brussel, gevolgd door de PS en de MR. In Wallonië is de PS de grootste. Met zo’n uitslag dreigt de MR aan de kant te worden geschoven. Het is bekend dat de PS uit is op een progressieve coalitie met Ecolo en het cdH of de PTB.