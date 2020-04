Groen licht EU voor Belgische 'bazooka' van 50 miljard

De Europese Commissie gaf zaterdagochtend groen licht aan het Belgische bankengarantieplan van 50 miljard euro. Dat meldt minister van Financiën Alexander De Croo (Open VLD). 'Bedrijven die voor de coronacrisis gezond waren, moeten dat ook na de crisis zijn', zegt hij. 'Een vlotte kredietverlening is daarbij essentieel.'



De banken gaven bedrijven en particulieren al voor 1 miljard euro extra financiële ademruimte door ze uitstel van betaling voor hun leningen te gunnen, zo liet de sectorfederatie Febelfin vrijdag weten. In totaal gaat het om uitstel van betaling voor 46.000 bedrijfskredieten en 40.000 woonkredieten. Die regeling, die eind maart werd afgekondigd, trad vorige week in werking.