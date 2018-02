Groen licht voor ééngemaakte arbeids-en verblijfskaart voor buitenlanders

Niet-Europese buitenlanders die in ons land willen verblijven om te werken, zullen binnenkort zowel een arbeids- als verblijfsvergunning via één enkel document kunnen aanvragen.

De Kamercommissie Binnenlandse Zaken heeft daarvoor een wetsontwerp goedgekeurd. De beslissing over de toekenning moet binnen de zestig dagen vallen. Die termijn brengt volgens staatssecretaris Theo Francken (N-VA) de bedrijven niet in de problemen en biedt de administratie voldoende tijd om de dossiers te screenen.

Unieke vergunning

Vandaag moet een buitenlandse werknemer eerst een arbeidsvergunning aanvragen en nadien een verblijfsvergunning. Europa eist van de lidstaten echter beide aspecten via één titel te regelen. De 'unieke vergunning' is van toepassing op derdelanders, onderdanen van buiten de Europese Unie. Inwoners van EU-lidstaten zijn vrijgesteld van arbeids- en verblijfskaarten, net als mensen uit IJsland, Liechtenstein, Noorwegen en Zwitserland.

De afgifte van arbeidskaarten is een complex technisch kluwen van statuten (A, B, C, D, F en F+). C is bijvoorbeeld voor asielzoekers, vluchtelingen en studenten. In de pijplijn zit ook de veelbesproken Europese Blue Card, die de arbeidsvergunning voor hoogopgeleiden uniform moet maken. De Europese blauwe kaart is een variant op de bekende green card in de VS.

'Deze vereenvoudiging maakt de procedure voor de buitenlandse werknemer en de werkgever niet alleen efficiënter, maar maakt het daarnaast ook makkelijker om te controleren of de migrant legaal in het land verblijft en of hij toegang heeft tot de arbeidsmarkt', stelt staatssecretaris Francken.

Samenwerkingsakkoord

Volgens de nieuwe procedure dient de werkgever zijn aanvraag in via zijn werkgever bij het bevoegde gewest. Die controleert en bevestigt binnen de tien dagen of het dossier volledig is.

Een kopie van het dossier verhuist naar de Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ), een federale overheidsdienst die verblijf in ons land regelt en controleert. Die moet binnen maximaal zestig dagen een beslissing nemen over het verblijfsrecht. Ondertussen kan het gewest zich buigen over het aspect werk. Na de positieve beslissingen van DVZ en het gewest, kan de DVZ dan het geheel van de beslissingen in één document overmaken aan de werknemer en de werkgever.