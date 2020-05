Groen licht voor fiscale bazooka bedrijven

Bedrijven die dit jaar in het rood gaan, zullen hun verliezen kunnen aftrekken van hun winst van 2019. Het kernkabinet is het eens geworden over de algemene principes van een fiscale bazooka.

Staatsparticipaties zijn duur en moeten door Europa goedgekeurd worden. Bovendien moest een oplossing vooral bedrijven ten goede komen die voor corona gezond waren, geen ondernemingen die sowieso al geen grote toekomst hadden. Die oplossing is gevonden in twee fiscale maatregelen.

Belastingparadijzen

Wanneer de maatregelen ingaan, is nog niet duidelijk. ‘Er is nog een lange wetgevende weg af te leggen’, is te horen bij de regering. Uiteraard zal het niet alleen bij fiscale maatregelen blijven. Voor sommige essentiële bedrijven en sectoren overweegt de regering wel degelijk leningen toe te kennen of in het kapitaal te treden. Een ervan is Brussels Airlines, waarmee de onderhandelingen nog altijd lopen.