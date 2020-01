Groen licht voor verplicht register implantaten

Een centrale databank moet het mogelijk maken implantaten te traceren tot bij de patiënt, waardoor implantaten die een risico inhouden voor de gezondheid, onmiddellijk kunnen worden teruggevonden.

Ruim een jaar geleden dat De Tijd samen met het internationaal consortium van onderzoeksjournalisten ICIJ, Knack en Le Soir onthullingen deed over de ‘Implant Files’. Door een massa overheidsdocumenten op te vragen, legde ICIJ bloot hoe de controle op medische implantaten, zoals pacemakers, hartpompen en knieprothesen, al jaren faalt.

De voorbije jaren kreeg onze overheid duizenden rapporten over incidenten met implantaten, maar ons land had nog altijd geen centraal register om meteen terug te vinden welke Belgen welke implantaten hadden gekregen. Daardoor kon niet snel worden ingegrepen. Minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open VLD) kondigde in december vorig jaar aan dat zo’n centraal traceerbaarheidsregister versneld wordt ingevoerd.

Afgelopen vrijdag kwam er het koninklijk besluit dat de oprichting van die centrale databank regelt. Medici die bepaalde implanteerbare medische hulpmiddelen implanteren, verwijderen of vervangen, zullen verplicht zijn bepaalde gegevens in het register in te voeren.

Raad van State

Vandaag bestaat er al een centraal register, maar het gebruik ervan was tot nu toe vrijwillig. Patiënten kunnen het ook raadplegen via www.mijngezondheid.be. Nu wordt het gebruik dus verplicht. ‘Als er problemen opduiken met een implantaat, zullen we daardoor sneller weten welke patiënten het kregen ingeplant en dus ook sneller gericht kunnen ingrijpen’, zegt minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open Vld) aan Belga.