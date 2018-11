Groen zet druk op regering over nucleaire spaarpot

Ze voeren de druk op minister van Energie Marie Christine Marghem (MR) en premier Charles Michel (MR) op om nog voor het jaareinde een wetsontwerp in het parlement in te dienen, dat garanties moet bieden dat Electrabel en het Franse moederhuis Engie de miljardenfactuur zullen betalen.

De basis is volgens de groenen een wetsvoorstel, waarin de Commissie voor Nucleaire Voorzieningen meer greep krijgt op Synatom, het nucleair spaarpotje waarin ruim 10 miljard euro zit. Dat wetsvoorstel keurde de regering eind juli wel goed, maar Marghem kondigde begin deze week in het parlement aan dat ze aan een nieuwe tekst werkt.

Geblokkeerde rekening

Dat heeft alarmbellen doen afgaan bij de groenen, want er lopen al enige tijd onderhandelingen tussen Michel en Marghem en de Engie-top, waardoor er getalmd wordt en het wetsontwerp in stilte wordt afgevoerd. Er wordt gewerkt aan een conventie, waarin Engie borg zou staan voor de miljardenfactuur. Maar Groen is er niet gerust op, en wil dat het wetsontwerp nog in deze legislatuur wordt goedgekeurd.