Groen zwaait met 80.000 klimaatjobs

Groen wil met de afschaffing van het fiscaal voordeel op salariswagens en met de invoering van een reeks taksen miljarden vrijmaken voor de strijd tegen de klimaatopwarming.

De partij Groen lanceert een nieuwe reeks voorstellen in de strijd tegen de klimaatopwarming. Groen wil de kritiek counteren van de andere partijen dat het te weinig concreet is met klimaatmaatregelen, niet zegt hoeveel het gaat kosten en dat de burger zal mogen opdraaien voor de klimaatfactuur.

Groen wil dat België in de Champions League van landen met de grootste klimaatambities gaat spelen. Prioriteit nummer één is de stemming van een bindende klimaatwet, waarvoor Groen een voorstel indiende in het parlement, en één bevoegde minister die alles coördineert. 'Nu zijn er tien Belgische ministers', aldus Groen-voorzitster Meyrem Almaci.

55 procent minder uitstoot

Groen wil een ambitieus plan dat twee coalities overspant. De partij mikt tegen 2030 op 55 procent minder CO2-uitstoot, 45 procent meer energie-efficiëntie en 60 procent van de elektriciteit uit hernieuwbare bronnen. Daarmee legt de partij de doelstellingen hoger dan wat op Europees niveau is afgesproken. In ruil zwaait de partij met de creatie van 80.000 nieuwe jobs en 2 procent extra duurzame groei. De partij ziet al 15.000 jobs door een uitbreiding van de bestaande windparken op zee. In de bouw liggen 11.000 jobs te wachten door de renovatie van 750.000 woningen tegen 2030.

2025 Verbod Groen wil tegen 2025 een verbod op wegwerpproducten.

In het klimaatpact staan een aantal opvallende maatregelen. Zo pleit de partij voor de afschaffing van de tankkaarten in 2022, twee jaar later gevolgd door het fiscaal voordeel op bedrijfswagens. Dat bedrag, volgens de partij ruim 3 miljard euro, wordt doorgeschoven naar een mobiliteitsbudget voor alle Belgen. Het komt erop neer dat mensen met een salariswagen het verloren fiscale voordeel niet volledig kunnen recupereren.

Koolstoftaks aan de grens

Daarnaast zijn er nog opvallende voorstellen. Groen wil op korte termijn een CO2-taks voor vervuilende bedrijven (1,4 miljard), een Belgische taks op vliegtickets (514 miljoen) en een koolstoftaks op vervuilende import zoals Chinees staal. Voor de vliegsector komt daar op termijn nog bijna 1 miljard euro bij, door op internationaal niveau een kerosinetaks en een btw op vliegtickets in te voeren

11.000 Bouw In de bouw liggen 11.000 jobs te wachten door de renovatie van 750.000 woningen tegen 2030.

Nog opmerkelijk is dat de partij pleit voor een forse afbouw van de veestapel die meer op eigen productie en minder op export gericht moet zijn. De veestapel moet tegen 2025 een kwart kleiner zijn. En er moet tegen 2025 een ban op wegwerpproducten komen. Ten slotte gaat een pak meer geld naar openbaar vervoer en fietspaden. Groen beklemtoont opnieuw dat zijn hart groen én rood klopt, met een bevriezing van de ticketprijzen voor het openbaar vervoer.

Sociale plannen

Groen hamert erg op het sociale van zijn plannen. Het geld dat de partij via belasting weghaalt, onder meer via een CO2-taks, op vervuilende bedrijven, krijgen burgers en bedrijven op één of andere manier terug. De partij wil onder meer de elektriciteitsfactuur naar beneden, en zwaait met innovatiefondsen voor bedrijven om klimaatneutraal en minder vervuilend te worden.

Nederland maakt duidelijk dat een deftig klimaatplan niet zonder een CO2-taks kan. Kristof Calvo Kopstuk Groen