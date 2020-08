Groene dans van N-VA en PS start moeilijk

Na een eerste gesprek blijkt de kans zeer klein dat Groen en Ecolo toetreden tot een regering met de N-VA en de PS. Met het denkspoor van een minderheidsregering wordt druk gezet op de liberalen.

‘Een lang, moeilijk maar ook nuttig gesprek’, zo noemt een betrokkene het onderhoud van preformateurs Bart De Wever en Paul Magnette met Groen en Ecolo dinsdag. De voorzitters van de N-VA en de PS, die een 'grand deal' sloten over hoe een regeerakkoord er kan uitzien, hebben een groene dans ingezet nadat gesprekken met de liberalen over de vorming van een federale regering vastgelopen waren. De plannen van De Wever en Magnette krijgen de steun van de sp.a, CD&V en het cdH. Samen komt die groep van vijf partijen met 70 op 150 Kamerzetels niet aan een meerderheid.

Met 21 zetels kunnen Groen en Ecolo de coalitie van De Wever en Magnette aan een ruime meerderheid helpen. Het is, gezien het diepe water tussen de groenen en de N-VA, een weinig realistisch scenario. In een gezamenlijk persbericht toonden Groen en Ecolo zich dinsdagavond kritisch, al gooiden ze de deur niet helemaal dicht. ‘We hebben kennis kunnen nemen van een basis die is voorbereid voor een formule zonder de groenen. Het is onduidelijk of de opdrachthouders bereid zijn hun onderlinge akkoord grondig aan te passen. Op korte termijn dient daar duidelijkheid over te zijn', klinkt het.

Met de grand deal krijgen de Vlaams-nationalisten een staatshervorming en een stevig migratie- en veiligheidsbeleid. De Franstalige socialisten hebben uitzicht op enkele linkse sociaal-economische trofeeën, zoals hogere uitgaven in de gezondheidszorg en een vermogenswinstbelasting. Groen en Ecolo spreken over belangrijke lacunes, zoals een ambitieus klimaatbeleid, en over onduidelijkheden, bijvoorbeeld over hoe de vermogenswinstbelasting er precies zal uitzien. ‘Die kritiek is niet onoverkomelijk. Op dat vlak kunnen we hen tegemoetkomen’, klinkt het bij een partijvoorzitter.

Staatshervorming

Moeilijker ligt de kritiek op de voorgelegde staatshervorming. De N-VA en de PS overwegen het zorg-, arbeidsmarkt- en mobiliteitsbeleid volledig te splitsen, net als justitie, de politie en de brandweer. ‘De voorgestelde pistes dreigen ons land net minder efficiënt te maken. Het vraagt bovendien heel wat tijd en energie die we nodig hebben voor belangrijke maatschappelijke uitdagingen’, klinkt het bij de ecologisten. Zeker voor de N-VA is het evenwel moeilijk de staatshervorming los te laten, want dat is misschien wel de belangrijkste reden om met de Franstalige socialisten in zee te gaan.

Bij de N-VA is er dan ook weinig geloof dat ze met Groen en Ecolo in een regering kunnen stappen. De Vlaams-nationalisten hopen eerder op gedoogsteun. Als vijf groene Kamerleden zich onthouden, kan een minderheidskabinet met de N-VA, de PS, de sp.a, CD&V en het cdH in gang schieten. Gemakkelijk wordt de rit niet, want voor elk initiatief moeten de vijf partijen op zoek naar de steun van minstens één andere partij in het parlement. Al is het volgens een N-VA’er doenbaar, omdat de focus van de regering zich zou beperken tot het beheren van de coronacrisis, het relancebeleid en het institutionele. De ploeg zou maximaal aanblijven tot 2023, een jaar voor het einde van de legislatuur.

Geen groene gedoogsteun

In het verleden sloot Groen-voorzitster Meyrem Almaci gedoogsteun uit en binnen de partij is te horen dat ze niet van standpunt zijn veranderd. Zo lijkt het groene denkspoor dood vooraleer het ernstig is uitgetest en lijkt het vooral een ander doel te dienen: het onder druk zetten van de liberalen. Als er bij hen nog maar de minste twijfel ontstaat dat ze uit de boot dreigen te vallen, kunnen ze plots veel gewilliger worden in een regering te stappen. Al zijn ze op de blauwe hoofdkwartieren niet onder de indruk. Als de N-VA met Ecolo denkt te kunnen regeren, moet ze dat vooral doen’, klinkt het.

De relatie tussen de liberalen en de N-VA staat dezer dagen op een laag pitje. Het wordt De Wever bijzonder kwalijk genomen dat hij het grof geschut bovenhaalde om Open VLD en de MR uiteen te spelen. ‘Niemand is nog voorstander van de MR in de regering’, zei hij vorige week. MR-voorzitter Bouchez zou er volgens hem enkel op uit zijn de onderhandelingen op te blazen, omdat hij de regering-Wilmès wil laten zitten. In die regering bezet de MR als enige Franstalige partij zeven ministerposten. ‘Ik vertrouw Bouchez voor de volle 100 procent. Om alles te doen mislukken.’

De Gaulle en Roosevelt

‘Wij zijn hun natuurlijke bondgenoten, maar worden onder vuur genomen omdat we niet onmiddellijk meestappen in het plannetje van De Wever. Zoiets doe je toch niet? Kan je je inbeelden dat Charles De Gaulle tijdens de Tweede Wereldoorlog Franklin Roosevelt zou hebben aangevallen? Maar blijkbaar gebeurt dit als je De Wever in de weg gaat staan’, klinkt het in liberale kringen.

Op andere partijhoofdkwartieren zien ze achter het gebeuk van De Wever een tactisch spel. Vooral de toegevingen op sociaal-economisch vlak plagen Open VLD. Voor de N-VA kunnen de Vlaamse liberalen een bondgenoot zijn in het afvijlen van de meest linkse accenten van de grand deal. Voor de eerder belgicistische MR is vooral het institutionele luik een probleem. Als de MR aan tafel komt, zit De Wever met eenzelfde probleem als met de groenen. Hij dreigt dan te moeten knippen in zijn staatshervorming.