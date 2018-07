Groep van Tien formuleert aanbevelingen over arbeidsdeal

De vakbonden en de werkgeversorganisaties zijn het eens geraakt over een reeks aanbevelingen voor de Arbeidsdeal.

Op vraag van de regering-Michel bogen de kopstukken van de vakbonden en de werkgeversorganisaties in de Groep van Tien zich over de arbeidsdeal. Daarmee wil premier Charles Michel (MR) wat doen aan de paradox op onze arbeidsmarkt. Hoewel er in ons land in vergelijking met de buurlanden minder mensen aan de slag zijn, raken duizenden vacatures niet ingevuld.

De sociale partners zijn het woensdagmiddag eens geraakt over een reeks maatregelen die ervoor moeten zorgen dat werkzoekenden sneller naar de juiste vacature worden toegeleid. De bonden en de werkgevers formuleren daarvoor hervormingen op de korte en de langere termijn.

Quick wins

Op de korte termijn stellen de sociale partners maatregelen voor over levenslang leren, de re-integratie van langdurig zieken en het versterken van de arbeidsmarktparticipatie. Het gaat dan bijvoorbeeld over het verplichten van werkzoekenden om zich meteen na hun ontslag in te schrijven als werkzoekende en niet te wachten tot het einde van de opzeg.

Ook zijn er een reeks voorstellen rond diversiteit, want de sociale partners geven aan dat discriminatie nog altijd een probleem is op de arbeidsmarkt. Het gaat over quick wins die snel kunnen worden doorgevoerd.

Lange termijn

Op de langere termijn engageren de sociale partners zich om meer diepgaande hervormingen uit te werken. Er is te horen dat de tijd te kort was om al grotere stappen te kunnen zetten.